¿Qué dijo Frano luego de ser sancionado en la final del Top Race?

Después de ganar la competencia del sábado, Matías Frano volvió a repetir victoria en la final del domingo. Pero el piloto de Villa Madero fue sancionado con 30 segundos de recargo por un toque a José Manuel Sapag.

“Comparto con ellos la decisión de sancionarme porque en mi cara se ve que lo tocó y él se gira. Del lado de los comisarios, ellos no pueden analizar otra cosa porque no vienen arriba del auto de Manu (Sapag)”, le señaló Matías Frano a Carburando.

Y además dijo: “Si la veo como piloto, la maniobra no es sancionable porque Sapag te deja el espacio, espera que vos te tires y después se cierra. Como le dije ¿Qué ganaste Manu? vos quedaste afuera y yo terminé recargado. Si vez que yo me tiró, ya está hecha la maniobra, córrete, nos chocamos las puertas y en la próxima vuelta te tiras vos. Así no te puede correr, no podes dejar el hueco, esperar que el otro intente para cerrarte cuando te está pasando. Estoy un poco caliente y espero que Sapag cambié de su forma de correr, que pasé y deje pasar”.