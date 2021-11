Qué dijo el “Muñeco” Gallardo de la lesión de Enzo Pérez

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, destacó el rendimiento del equipo durante el primer tiempo para conseguir la victoria sobre Platense (1-0) en Vicente López y lamentó la lesión de Enzo Pérez.

”Lamentablemente nos siguen pasando cosas”, remarcó el “Muñeco” sobre la lesión del referente y mediocampista del equipo que se retiró con una luxación en el codo izquierdo.

“Hemos aprendido a convivir con una coraza respecto de las lesiones que hemos tenido. Pero cuando los demás no ganan, nosotros seguimos ganando y cada vez estamos más cerca. Sufrimos un montón de lesiones y eso te genera un sabor amargo todos los partidos. No me gusta porque nos vamos desintegrando como plantel”, expresó.

Además, el DT fue categórico cuando le consultaron sobre su candidatura para dirigir al seleccionado uruguayo: “No voy a hacer ningún comentario”, afirmó.

El “Muñeco” destacó el primer tiempo de su equipo y aseguró que debían haber “cerrado” el partido, ya que Platense “complicó” en la segunda parte.

”El balance del partido fue bueno en la primera etapa, ante un buen equipo, con buena circulación de pelota, creo que tendríamos que haber cerrado el partido en esa primera mitad, tuvimos un bachecito de 10 minutos en esa etapa”, subrayó el DT en conferencia de prensa.

”Platense se sintió muy superado en el primer tiempo pero con el empuje de su gente y con pelotas largas nos complicó. Tuvimos muchas chances, me dio bronca porque podríamos haber cerrado el partido con más tranquilidad”, agregó.