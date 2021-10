Quartararo: “Soñé desde chico ser campeón de MotoGP”

Fabio Quartararo se convirtió en el primer francés en consagrarse campeón de la categoría reina del mundial de motociclismo (MotoGP). El de Yamaha no esperaba la consagración este fin de semana ya que había comenzado complicado, mientras que su rival directo, “Pecco” Bagnaia venía dominando todo. Sin embargo, una caída del piloto de Ducati cuando lideraba, le dejó la posibilidad de coronar el campeonato en Misano con dos fechas de antelación.

Con 22 años, en su tercer año en MotoGP, Quartararo celebró el título como un niño. Cuando llegó a la línea de meta, comenzó su celebración y no pudo contener las lágrimas de felicidad. “Lloré y grité por prácticamente media hora. Estoy sin palabras. Para mi esto es un sueño desde que nací. Ser campeón de MotoGP es lo máximo y lo he logrado. No sé que decir, solo puedo dar las gracias a todos los que me han apoyado en los momentos más duros, cuando estaba muy lejos, pero hemos vuelto arriba y ahora somos campeones”, contó “El Diablo”.

#ELD1ABLO 😈 @FabioQ20 is your 2021 FIM @MotoGP WORLD CHAMPION 🏆



What a journey this season has been:



5 Grand Prix wins⁰10 Podiums⁰5 Pole Positions⁰14 Front-Row Starts⁰5 Fastest Laps@YamahaMotoGP pic.twitter.com/KVdBxGySHC — Monster Energy (@MonsterEnergy) October 24, 2021

La carrera deportiva de Quartararo en el mundial fue una montaña rusa ya que llegaba como niño prodigio luego de haber sido bicampeón del CEV, pero en el mundial no pudo brillar ni en Moto3 ni en Moto2. “Nunca fui líder de los campeonatos de Moto2 y Moto3 y ahora en mi tercer año en MotoGP soy campeón, así que lo disfruto como nunca. Creo que en los momentos más difíciles, como en Moto2 en Argentina 2018, cuando clasifiqué el 28º. En ese momento hubo un quiebre y me dije que o me ponía las pilas o me iba para casa”, confesó Quartararo.

Luego de una temporada 2018 difícil, llegó a MotoGP y rápidamente brilló con la Yamaha del equipo Petronas con la que peleó mano a mano con el campeón de ese año, Marc Márquez .”Pude dar un paso adelante gracias a Speed Up que nunca me puso la presión de tener que hacer resultados en Moto2, y sobre todo gracias a la oportunidad de subir con Petronas a MotoGP, ahí se disparó todo. Ahora es momento de celebrar, con mi familia, mi equipo y todos los que me apoyaron a lo largo de estos años”, concluyó emocionado Fabio.