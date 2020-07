Quartararo marcó la pole y Márquez no correrá en Jerez

Cuando todo parecía indicar de que Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) se iba a llevar la pole position, apareció Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) para arrebatarle el primer lugar y quedare con su segunda clasificación consecutiva en el circuito de Jerez. Tercero fue Franceso Bagnaia (Pramac Racing).

El francés cronometró un tiempo de 1:37.007 y le sacó sólo 95 milésimas a Viñales. Por otra parte, Bagnaia concluyó tercero, a 169 de la punta.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) fue cuarto, mientras que la quinta ubicación fue para Miguel Oliveira (KTM Tech3).

Más atrás terminaron Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), Jack Miller (Pramac Racing), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Brad Binder (Red Bull KTM) y Joan Mir (Team Suzuki Ecstar).

La sorpresa fue que Marc Márquez (Repsol Honda Team) no registro tiempos en el primer corte clasificatorio. El español salió a pista, pero no cerró vueltas y se guardó en boxes. Tras la actividad, Honda confirmó que el de Cervera no largará la carrera del domingo.

La competencia del Moto GP del Gran Premio de Andalucía se pondrá en marcha mañana a las 9 hora argentina.