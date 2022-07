El Islam tiene estrictas reglas que incluyen desde la forma de vestir hasta la prohibición de determinadas prácticas tales como besarse en público. Por eso, a pocos meses de que comience el Mundial, se lanzó una campaña a través de las redes en la que se especifica cual es el código de vestimenta que tendrán que respetar los turistas.

“Si estás en Qatar, eres uno de nosotros. Ayúdanos a preservar la cultura y valores de Qatar. Por favor viste modestamente en lugares públicos”, se lee uno de los muchos posteos de Instagram.

A través de las redes sociales se lanzó una campaña en la que se especifica cuales son las prendas que se pueden usar y cuales no.

La medida se tomó luego de que el número de personas que usaban ropa “inadecuada” se incrementara, especialmente en centros comerciales, según detalla el portal Para Ti.

“Ese comportamiento de extranjeros entra en conflicto con nuestras tradiciones... No queremos que nuestros niños estén expuestos y aprendan de esos comportamientos. Por eso iniciamos esta campaña”, dicen los impulsores de esta campaña.

Qatar impone su código de vestimenta para los turistas que vayan al Mundial

Prendas que no se pueden usar en Qatar

- Ropa escotada: es considerada una falta de respeto que las mujeres lleven prendas escotadas.

- Shorts: salvo que se esté dentro del área de la pileta del hotel.

- Polleras: no están permitidas las minis o faldas que muestren las piernas.

A través de las redes sociales se lanzó una campaña en la que se especifica cuales son las prendas que se pueden usar y cuales no.

- Jean ajustados o rotos: piden que se usen prendas que no sean pegadas al cuerpo o demasiado reveladoras.

- Hombros al descubierto: no se pueden llevar blusas off the shoulder, musculosas, blusas sin mangas o soleros. No está bien visto mostrar los hombros.

- Traje de baño: sólo se acepta en playas privadas o en las zonas de las piscinas de los hoteles. Si se va a una playa pública se debe llevar camisa y pantalones por debajo de la rodilla. En caso de no cumplir esta norma, la policía tomará partido y arrestará al turista.