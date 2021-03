Punto final para los hinchas VIP

Las tribunas nunca estuvieron vacías en nuestro país. Desde que se volvió a jugar el torneo de Primera División -el 30 de octubre del año pasado, en ocasión del cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona- muchas personas pudieron ver fútbol in situ. Miembros de comisiones directivas de los clubes, auxiliares y periodistas accedieron a los estadios. La prensa pudo volver a trabajar con algunas restricciones y hay clubes que aún no autorizan el ingreso de enviados especiales. Sin embargo, existen una serie de privilegiados que no necesitan ser socios o abonados para vivir una pasión que ya no es apta para multitudes. Se trata de los hinchas VIP (en inglés, very important person, ‘persona muy importante’), esos que el último sábado por la noche obligaron a Germán Delfino a detener el partido entre Godoy Cruz y River a los 12′ de juego por el griterío y los insultos que bajaban desde una platea cubierta con más de 500 personas.

Mientras los socios y abonados no pueden copar las tribunas por la prohibición que rige desde que se declaró la pandemia (y siguen alentando a sus equipos a través de ZOOM, como sucede en algunos programas de TV), la Liga Profesional de Fútbol permitían que los clubes llevaran “allegados” e invitados, algo que sucedió en San Lorenzo (con 24 socios invitados) al encuentro ante Aldosivi en el Nuevo Gasómetro, y este fin de semana iba a ser el turno de Defensa y Justicia, que había guardado 25 lugares para que presenciaran el choque con Vélez.

Sin embargo, no será posible. Es que el martes pasado el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió en Puerto Madero y se ratificó que no puede haber hinchas, ni socios invitados dentro de las delegaciones de cada partido ya que las autoridades sanitarias lo prohíben.

¿Qué dice el reglamento de AFA sobre la cantidad de personas habilitadas para cada partido?

Según el Boletín 5873 de la AFA, del 4 de marzo del presente año, el número -modificado- de personas que pueden ingresar se distribuye de la siguiente manera: en la zona 1 (campo de juego), entre 130 y 190 personas. Esto incluye, jugadores, cuerpos técnicos, los árbitros, alcanzapelotas y efectivos de seguridad, más los periodistas-fotógrafos acreditados en esa zona y personal técnico de la TV. También dirigentes principales y médicos. En la zona 2 (tribunas), el número debe oscilar entre 210 y 280 personas (prensa, principalmente, más directivos o allegados y seguridad). Y en el exterior, fuera de la cancha, entre 120 y 170 como máximo. Vale señalar que el número estricto para cada equipo es de 145 para el local y 100 para el visitante. 45 como máximo es el número para ambos en la zona 1.

Marcelino Iglesias reconoció la invitación y dijo que no pedirá disculpas

El actual intendente de Guaymallén fue uno de los funcionarios -junto al Procurador de la Corte Alejandro Gullé y al Diputado Nacional Alfredo Cornejo- que aparecieron en escena el último sábado en el Malvinas. Todos ellos fueron muy cuestionados por la opinión pública. “Fui a ver al Tomba, soy hincha y lo único que lamento son los 6 goles que nos hizo River. No estábamos escondidos. Se armó revuelo porque lo sacaron algunos, como (Mario) Vadillo, que es un alcahuete barato y que genera este chusmerío”, disparó Iglesias en recientes declaraciones radiales. “No pienso disculparme porque eso sería reconocer que cometí un error”, agregó.