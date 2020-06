Promesas que mañana serán noticia

“Y mañana serán…”. Hasta no hace muchos años, en uno de los programas de TyC Sports, el colega Juan Carlos Artelino conducía un bloque en el que se reproducían imágenes de goles y jugadas de los futbolistas del Torneo de Reserva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una sección que permitía ir avizorando la evolución de algunos jugadores que hoy son cracks del fútbol argentino e internacional.

En este caso, la idea es presentarles a nuestros lectores a esos jóvenes valores de las categorías formativas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba que van asomando en el horizonte como potenciales futbolistas a tener su bautismo de fuego en Primera División durante el incipiente ciclo del flamante director técnico Diego Martínez.

Antes que nada, vale aclarar que los nombres que se mencionan en este artículo son producto de una investigación que realizó Los Andes. Consultamos a los especialistas en la materia. Desde colegas que -hasta que comenzó la pandemia del coronavirus- cubrían todos los fines de semana los campeonatos de Divisiones Inferiores de AFA del Expreso, hasta los responsables de su captación y formación. No quiere decir que no haya más, sino todo lo contrario. Los que a continuación se mencionan son los que, a priori, aparecen como más próximos a pegar el gran salto al fútbol profesional. Incluso, la mayoría de ellos, ya firmó su primer contrato en una institución que es marca registrada en promocionar juveniles de su cantera.

Nahuel Ulariaga, la “Joyita”

Delantero, categoría 2002 (18 años). Es oriundo de 25 de mayo, Buenos Aires, pero actualmente está radicado en La Punta, San Luis. Hizo las formativas en Juventud Unida Universitario de aquella provincia y en 2016, a la edad de 14 años, llegó a la Bodega. En 2017 fue convocado por el DT Diego Placente a la preselección Argentina Sub 15 junto a Hernán Onetto, defensor de su misma categoría. En julio de 2019 firmó su primer contrato profesional con el Tomba y, junto a Valentín Burgoa, es otro de los juveniles que estampó su rúbrica a tan temprana edad. El colega Jesús Ponce, de República Bodeguera, le ve un parecido con Leandro Fernández, exGodoy Cruz y actual delantero de Independiente de Avellaneda.

Sobre su experiencia en el equipo nacional, el goleador contó una anécdota: “Estaba por arrancar un entrenamiento y viene el coordinador Diego Márquez y el profesor Ernesto Pedernera y nos dicen que había dos jugadores convocados para la preselección nacional Sub 15. Nunca me imaginé que me iba a tocar a mí, mis compañeros me felicitaban y yo no lo podía creer, no caía. Con Hernán (Onetto) viajamos un domingo para allá (Buenos Aires) y el lunes ya arrancamos a entrenar en doble turno. La verdad que fue un sueño entrenar en Ezeiza. Las canchas, las instalaciones, todo un lujo. Fue algo muy lindo. Además, tuve la posibilidad de conocer a dos ídolos como Pablo Aimar y Diego Placente, que eran los entrenadores de la Selección”, cuenta.

Las otras esperanzas tombinas

Oldrá, Patalano y Nievas hablaron de otros jóvenes que asoman con futuro en Primera División. Quiénes son y en qué puestos se desempeñan.

Daniel Molina. Es un mediapunta, enganche o extremo oriundo también de San Luis. Es categoría 99 y aún no debutó en Primera. En la temporada 2019/20 del Torneo de Reserva, hizo 10 goles en 20 partidos y fue el goleador del equipo. Daniel Oldrá lo define como un “enganche hábil y muy rápido”. Miguel Nievas, voz autorizada porque lo dirigió durante mucho tiempo en Inferiores, coincide con el Gato en que es un jugador veloz, de grandes condiciones técnicas y muy bueno uno contra uno”.

Daniel Molina (derecha), es otro que promete. En la foto, junto a Pablo Peña (centro) y Franco González (quien ya debutó).

Bruno Leyes. Volante interno o volante central. Categoría 2001. Es zurdo y posee una muy buena técnica y gran pegada. En 2019 comenzó en el plantel del Tombita y se mantuvo todo el primer semestre. “Fue creciendo y terminó en un gran nivel. A mitad de año, todos estos chicos subieron a jugar a Reserva. Bruno jugaba de volante central y con Javier (Patalano) lo empezamos a poner de interno en un 4-3-3. Tiene grandes condiciones técnicas y un muy buen carácter”, dice Nievas.

Bruno Leyes, volante central de buena pegada y gran técnica.

Matías Soria. Arquero. Categoría 2001. Actualmente sería el tercer arquero del plantel de Primera , detrás de Bolado y Ramírez. Tiene una buena estructura física, buen manejo con los pies y es sobrio bajo los tres palos. Javier Patalano, actual DT de la Reserva de AFA, lo define como un “gran proyecto a tener en cuenta”. Nievas, su asistente hasta fines de 2019, aporta que es “muy profesional y tiene una gran personalidad”. Oldrá traza una comparación y dice que posee un estilo similar al de Pity Aracena, actual “1″ de la Lepra, formado en Godoy Cruz.

Matias Soria, un arquero de buen pie y muchas condiciones.

Julián García. Volante o extremo zurdo. Categoría 1999, natural de Tunuyán. Posee un gran despliegue por la banda. En 2019 hizo la pretemporada con la Primera y hasta concentró con la delegación (previo al 3-2 vs. Aldosivi), pero no debutó. “Es veloz y tiene un gran uno contra uno. Ataca bien los espacios en profundidad. Tiene unas condiciones tremendas”, coinciden Oldrá, Patalano y Nievas. El Gato le encuentra similitud con Ángel González.

Julián García es un volante zurdo, "ideal para el mano a mano con los defensores", tal como lo definieron.

Matías González. Extremo por derecha. Detrás de Daniel Molina fue el segundo goleador de la Reserva en la temporada 2019/20, con 8 goles. Apuntado como otro buen proyecto de la categoría 1999. Tiene características parecidas a las de Julián García, pero se desempeña por la otra banda. Es muy veloz, posee un muy buen uno contra uno y también gol.

Matías González fue el segundo goleador del equipo en la temporada 19/20.

Nombres más, nombres menos, en Godoy Cruz, tanto Oldrá como Patalano y Nievas, coinciden en que en el club hay varios futbolistas con un gran futuro. “Ojalá que el tiempo les permita mostrar a todos sus potenciales”, afirma el DT de la Reserva. Son conscientes de que el proyecto -y más ahora con la llegada de Martínez- sigue apuntando a promover futbolistas de la cantera. El Tomba ya no sólo recluta valores del Gran Mendoza y sus alrededores. Hoy, mediante profes “cazatalentos”, el plan se extendió a San Luis, San Juan, y el sur de La Pampa.

¿Cuáles son las mejores categorías hoy del club? “La 2002 de AFA es una división que el año pasado venía muy bien. Después, cuando subimos a Ulariaga, sintieron su ausencia. La 2003 (Sexta) también es una buena división. Eso sí, una de las mejores categorías que tuvo Godoy Cruz en los últimos años fue la 2000”, afirma Nievas. Y no es para menos. De ese equipo surgieron Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa, Tomás Badaloni, Agustín Manzur y Facundo Rodríguez, todos integrantes del actual plantel profesional.

En 2019 debutaron nueve juveniles

Se sabe que la temporada 2019-20 resultó pésima en el aspecto deportivo para el Tomba. Eso sí, lo que nadie podrá negar es que fue bastante fructífero en materia de mandar a la cancha a futbolistas “made in” casa.

El primero en debutar -en tiempos de Marcelo Gómez como DT- fue Agustín Aleo. Tras ser capitán de la Reserva en 2018, el 21 de febrero de 2019, “Chicho” (hoy cedido a préstamo en el Argentinos Juniors de Diego Dabove) tuvo la enorme responsabilidad de reemplazar a Fabrizio Angileri en un lacerante 0-3 frente al Racing campeón de Coudet. Después se asentó y jugó más de 20 partidos en Primera.

Bajo la dirección técnica de Lucas Bernardi, el 31 de marzo, en la victoria por penales frente a Patronato, el marcador central Facundo Rodríguez tuvo su estreno. Al zurdo categoría 2000 le tocó reemplazar nada menos que a Tomás Cardona y lo hizo con suficiencia y aplomo.

Posteriormente, el 5 de mayo de 2019, quien tuvo su estreno en primera división fue el volante central lavallino Franco González. Fue nada menos que ante Boca y en la Bombonera, en el choque de vuelta de la Copa de la Superliga. Godoy Cruz perdió 3-1 y quedó eliminado.

Un par de meses después fue el marcador central Agustín Álvarez quien hizo su debut con la camiseta del Tomba en la victoria por penales ante Huracán (1-1) por la Copa Argentina. El juvenil de 19 años, nacido en San Luis, había firmado su primer contrato unos días antes de tener su estreno.

El 27 de julio, en la primera fecha de la Superliga 2019/20 tuvieron su bautismo de fuego el lateral izquierdo Marcos Rouzies y el centrodelantero Tomás Oscar Badaloni, quien debutó con 19 años y convirtió un gol en la derrota 2-3 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. “Bada” terminó la temporada con 4 tantos.

Javier Patalano, quien pasó como DT interino tras el alejamiento de Bernardi, hizo debutar a Marcelo Freites el 31 de agosto. El puntano, categoría 98, se desempeña como mediocampista por derecha, pero también puede jugar de extremo o punta.

Por la fecha 13 de la Superliga, el arquero Juan Cruz Bolado (22) tuvo su presentación en la élite. Y a pesar de que fue derrota 1-2 ante Independiente, el “1″ fue una de las figuras del encuentro. El DT en ese momento era el Gato Oldrá.

El 8 de diciembre, ante Defensa y Justicia, se dio el debut de Zaid Romero, quien llegó al Tomba proveniente de la primera local de Huracán Las Heras. El zurdo defensor de 1,95 de estatura y 20 años, tuvo que reemplazar a Miguel Jacquet, quien sufrió un golpe de calor cuando promediaba el primer tiempo.