Primera Nacional: si este Lobo afila los dientes será candidato en el próximo torneo

Gimnasia y Esgrima cerró la temporada que dejó un gusto agridulce en los hinchas, dirigentes y cuerpo técnico, ya que quedó eliminado en los octavos de final de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Si bien el torneo fue atípico y armado a los ponchazos, el Lobo decidió apostar a sus jugadores y terminó teniendo una temporada aceptable.

Antes del inicio del torneo perdió a una pieza clave de su columna vertebral: Tomás Marchiori. El arquero pasó a Atlético Tucumán y le dejó el puesto a Tomás Giménez, un portero con proyección pero con pocos partidos en una categoría donde la experiencia y los “viejos zorros” dominan el escenario.

Gimnasia y Esgrima cayó ante Ferro en Córdoba y se despidió del sueño de ascenso. Habrá revancha.

En la etapa definitoria de la segunda fase perdió otro tornillo del andamiaje como Renzo Vera, ya que una lesión lo marginó por el resto del torneo y tuvo que ser reemplazado por otro juvenil como Franco Meritello.

Aquí es donde la frase que dejó el presidente del Lobo, Fernando Porreta, toma trascendencia, ya que aseguró a modo de autocrítica es que se quedaron cortos de experiencia en el plantel. Sólo el mencionado Vera, Diego Mondino, Marcos Gelabert, Cristian Llama y Ramón Lentini son los experimentados y que son acompañados por el resto de los juveniles del club y de futbolistas que no son tan jóvenes, pero que tienen pocos partidos y poco roce en una categoría como la Primera Nacional donde hay gente que tuvo pasos por primera división.

De igual manera los jóvenes como Tomy Giménez, Santiago López, el “Bichi” y Santiago González, Meritello, Lucas Carrizo, entre otros destacados, demostraron que están a la altura de jugar en una competencia tan complicada.

En cuanto al cuerpo técnico, Diego Pozo demostró que está a la altura de la categoría y que con un equipo con más alternativas podría haber peleado más arriba, por eso se merece la revancha que tendrá en la próxima temporada.

Seguramente en este inicio de torneo llegarán jugadores para potenciar a estos juveniles, ya que Gimnasia le tomó el gusto a pelear en los puestos de ascenso y con la llegada de futbolistas que le permitan al equipo tener un plus, el Lobo estará en condiciones de volver a estar en la pelea por llegar a la elite del fútbol argentino.

“Quedé amargado por la imagen que quedó con Ferro”

Luego de confirmar su continuidad en el banco, Diego Pozo hizo un análisis de lo que fue la participación de Gimnasia en esta Fase Campeonato donde fue eliminado en los octavos de final ante Ferro.

“Fue un torneo bueno, de pocos partidos, pero me quedo con la tranquilidad que nadie nos superó. Siempre propusimos, mostramos buen juego, sólo nos faltaron detalles para estar más arriba. Igualmente me quedé amargado porque la imagen que quedó con Ferro porque no es la mostramos durante el torneo”, aseguró.

Diego Pozo ya piensa en la próxima temporada. / Prensa Gimnasia

Pozo quedó conforme con la propuesta que mostró su equipo: “Siempre intentamos proponer y ser un equipo directo, eso nos llevó a perder partidos, pero también ganamos de esa forma a veces jugando bien y otras mal. Tengo varios partidos en la cabeza y anotados como con Defensores de Belgrano (siete situaciones de gol), con Sarmiento, Villa Dálmine y Atlético Rafaela tuvimos opciones clarísimas de gol, pero que no pudimos concretarlas y errores que eran salvables”.

Cuando el entrenador habla de “detalles” es la experiencia que le faltó a varios chicos para manejar los momentos de diferentes partidos: “Esos detalles de los que te hablo es que había muchos chicos que tenían poco roce y experiencia en la categoría, no son juveniles porque tienen entre 22 y 25 años, pero que jugaban sus primeros partidos en la Primera Nacional”.

Sobre la charla que mantuvo con Fernando Porreta, el entrenador que todavía tiene contrato hasta diciembre del 2021 aseguró que el presidente estaba conforme: “Fernando (Porreta) quedó muy conforme con los resultados y con la evolución de los chicos de las inferiores. Hubo muchos juveniles que pasaron directamente de quinta a Primera como Facundo Gutiérrez que le tocó entrar en Tucumán y mostró estar a la altura”.

Pozo también habló de los resultados y dejó una interesante reflexión: “La gente quiere resultados y está bien, es la ley del juego pero nosotros para adentro vemos los resultados, que no son los mismos que se ven de afuera y quedamos conformes”, cerró.