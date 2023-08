Primera Nacional: la punta de la Zona B, una constante y cambiante lucha que tiene a Maipú y la Lepra como protagonistas

Desde hace rato que la Zona B de la Primera Nacional se ha circunscripto a una exclusiva y cambiante lucha palmo a palmo entre tres equipos: Chacarita Juniors, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú, dos de nuestros tres representantes de la Liga Mendocina en la segunda división del fútbol de los campeones del mundo.

Así, la ilusión por dar el gran salto y conseguir el ascenso a la Liga Profesional para acompañar a Godoy Cruz en la élite es cada vez más grande.

Claro que en el análisis de este último tramo hay un dato insoslayable: en la recta final del campeonato, cuando las papas queman y los nervios están a la orden del día, los Azules y el Cruzado han bajado su producción. Lo demuestran las estadísticas y lo afirma el rendimiento de cada uno de ellos. Por el contrario, el Funebrero viene con la curva ascendente.

Luciano Giménez, el hombre de los goles importantes para Chacarita. (Prensa Chacarita).

Se agrandó Chacarita

El actual puntero de la Zona B es Chacarita, que el sábado se quedó agónicamente con el clásico frente a Atlanta en Villa Crespo. Con el gol de Luciano Giménez a los 44′ del segundo tiempo, el “Fune” ganó (1-0) un duelo clave en la lucha por el campeonato y se subió a la cima de las posiciones del grupo una hora antes de que la Lepra saltara al campo de juego de Caballito para verse las caras ante Ferro.

El dato sobresaliente es que el equipo dirigido por Aníbal Biggeri cosechó 10 de los últimos doce puntos en juego y, si vamos una fecha más atrás, 13 en las últimas cinco jornadas (15 unidades) del certamen.

De hecho, después de caer por la mínima (0-1) ante el equipo de Alfredo Berti en el estadio Bautista Gargantini, el Tricolor no volvió a morder el polvo: le ganó a Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero, Aldosivi y Atlanta, y empató con Tristán Suárez un partido que podría haber ganado en un final para el infarto.

El elenco de San Martín tuvo un inicio irregular hasta que alcanzó la cima de la zona en la séptima fecha -de manera compartida con Quilmes hasta la novena- y se mantuvo como líder hasta la 14ta fecha. Tras perder la cima a manos de Maipú y la Lepra, la recuperó en la fecha 24 -compartida con el Cruzado-, pero no pudo mantenerse en la 25°.

Este último fin de semana, Chaca hizo lo suyo. Aprovechó el empate de la Lepra y la derrota del Botellero y se volvió a subir en soledad con un punto de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores: Independiente y Maipú, que deben enfrentarse en la última fecha en el estadio Omar Higinio Sperdutti y no es un dato menor, ya que el “Fune” podría aprovechar que ambos elencos mendocinos se quiten puntos entre sí.

Por los goles del paraguayo Alex Arce, el máximo artillero del certamen, Independiente sueña con el ascenso. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

El Azul, de mayor a menor

Tomando como referencia los últimos cuatro partidos del certamen de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia es el equipo que menos puntos obtuvo de los tres que están en la exclusiva pelea por terminar en lo más alto de la Zona B (el primero jugará la final por el primer ascenso directo con el líder de la zona A).

La Lepra cosechó cinco de los últimos 12 puntos: empató con Atlanta (1-1), perdió con Racing de Córdoba (0-2), venció a Riestra (1-0) y empató con Ferro (1-1) el sábado pasado. Hace cinco fechas, luego de golear 3-0 a Tristán Suárez como visitante, el Azul marchaba en la cima del grupo en soledad. Una fecha antes, había ratificado su condición de único puntero y candidato al ascenso tras vencer a Chacarita por 1 a 0 en el Parque con un golazo del “Turquito” Ham.

El punto de inflexión para Independiente fue cuando agarró la punta de la zona en la fecha 17, luego de vencer por 2 a 1 a Maipú en el Gargantini y bajarlo de la cima. El equipo de Alfredo Berti se mantuvo como único líder hasta la fecha 22°. Sin embargo, se bajó en el capítulo número 23 tras la igualdad agónica de Atlanta en La Catedral. Al otro día, el Cruzado vencía 2-1 a Racing de Córdoba y recuperaba la cima del campeonato.

Para colmo de males, el Azul apenas ganó uno de sus últimos tres encuentros. En la próxima recibirá al Lobo jujeño, que viene agrandado tras vencer a Maipú en el Norte. Luego, la Lepra visitará al siempre complicado Quilmes, que marcha cuarto, a ocho puntos de Maipú e Independiente y deberá enfrentar a ambos en las próximas dos jornadas. Es decir, el Cervecero podría meterse en la conversación por el primer lugar de la zona. Se viene una recta final de ocho encuentros para alquilar balcones.

Rubens Sambueza, la gran figura de este Maipú protagonista de la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

El Súper Dépor, con la fe intacta

El Deportivo Maipú, sin lugar a dudas uno de los equipos que mejor juega en la categoría, sacó 6 puntos de los últimos 12 puntos en juego: venció a Racing (Cba) y Ferro, ambos de local, pero perdió ante Riestra y Gimnasia de Jujuy, el último domingo. Esa caída ante el Lobo del Norte lo hizo perder la punta del grupo, que venía sosteniendo desde la fecha 23.

El Cruzado se subió a punta del grupo por primera vez en la jornada 14, tras vencer 2-1 a Villa Dálmine y aprovechar el empate de Chacarita. Luego la defendió ante Aldosivi, pero la perdió ante la Lepra en el Gargantini.

Al igual que Independiente, el Cruzado tiene una fortaleza en casa: acumula 11 partidos sin perder con 9 victorias y dos empates, idéntica racha positiva a la del conjunto azul actuando en su estadio del parque.

En la próxima fecha, el equipo de Luis García será local de Quilmes, un grande de la categoría que se encuentra en el cuarto lugar. Para ese partido, el DT deberá suplir la sensible baja de Luciano Herrera, quien llegó a las cinco amarillas.

El Botellero se mantiene en el podio, a una unidad del puntero. Con la fe intacta...

TODOS LOS PUNTEROS

Zona B - Fecha x fecha

1° a 5°: Quilmes y Estudiantes (BA)

6°: Quilmes

7° a 9°: Quilmes y Chacarita

10° a 14°: Chacarita

15° y 16°: Deportivo Maipú

17° a 22°: Independiente Rivadavia

23°: Deportivo Maipú

24°: Deportivo Maipú y Chacarita

25°: Deportivo Maipú

26°: Chacarita

EL FIXTURE - LO QUE LES QUEDA

Independiente Rivadavia

Fecha 27 Local Gimnasia (J)

Fecha 28 Visitante Quilmes

Fecha 29 Local Brown (A)

Fecha 30 Visitante Estudiantes (BA)

Fecha 31 Local Atlético Rafaela

Fecha 32 Visitante Deportivo Madryn

Fecha 33 Local Villa Dálmine

Fecha 34 Visitante Deportivo Maipú

Deportivo Maipú

Fecha 27 Local Quilmes

Fecha 28 Visitante Brown (A)

Fecha 29 Local Estudiantes (BA)

Fecha 30 Visitante Atlético Rafaela

Fecha 31 Local Deportivo Madryn

Fecha 32 Visitante Villa Dálmine

Fecha 33 Visitante Aldosivi

Fecha 34 Local Independiente Riv.

Chacarita Juniors

Fecha 27 Local Racing (Cba)

Fecha 28 Visitante Riestra

Fecha 29 Local Ferro

Fecha 30 Visitante Gimnasia (J)

Fecha 31 Local Quilmes

Fecha 32 Visitante Brown (A)

Fecha 33 Local Estudiantes (BA)

Fecha 34 Visitante Atlético Rafaela