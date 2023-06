Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima perdió por la mínima ante Defensores Unidos de Zárate

Gimnasia y Esgrima, uno de los tres mendocinos de la Primera Nacional, perdió 1-0 este sábado frente a Defensores Unidos de Zárate, de visitante, en el marco de la fecha 20 del certamen de ascenso.

El Lobo del Parque (28), que permanece en zona de clasificación al reducido, no pudo seguir escalando en su lucha por no perderle pisada al líder de la zona A, Agropecuario. El conjunto de Joaquín Sastre venía de derrotar a Brown de Puerto Madryn fuera de casa, pero no pudo repetir.

El único gol del partido fue de J. Velazquez, de penal, a los 45 minutos.

En tanto, Defensores Unidos tiene ahora 31 puntos y es uno de los auspiciantes de la zona.

En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a San Martín de San Juan, el domingo 18 de junio desde las 15.10 y televisado por TyC Sports.

