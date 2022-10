Primera Nacional: en la previa del duelo con Deportivo Morón, Luca Marcogiuseppe, sostiene que Gimnasia juega a competir y no a especular

Un partido decisivo y clave jugará Gimnasia y Esgrima frente a Morón desde las 13.10, en un cruce único por octavos de final, correspondiente al torneo Reducido de Primera Nacional, que otorga un ascenso en segunda instancia. El Lobo jugará de local y tiene a su favor, lo denominado ventaja deportiva por haber terminado en el cuarto lugar y, con solo empatar, pasa a la siguiente fase. Claro, enfrente, tendrá un encumbrado Morón, que no pierde hace 6 partidos y que se metió en las últimas dos fechas en el Reducido.

Luca Marcogiuseppe, alineador de Gimnasia y Esgrima, habló de este encuentro decisivo. Bajo su dirección, el Lobo ha realizado una histórica campaña a lo largo del campeonato desde la llegada del director técnico entrerriano.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima le ganó a Estudiantes de Caseros 1-0 por la 36° fecha del torneo de Primera Nacional en el estadio Víctor Legrotaglie y se trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones. Foto: Orlando Pelichotti

Aunque, en la última fecha del torneo, los Mensanas de visitantes fueron goleados por Atlanta, la única en todo el certamen. Algo que sorprendió ajenos y propios. “Es una instancia diferente, es un partido, más allá de que valoramos lo que hizo el equipo durante todo el torneo, en la búsqueda de ir por más, es un nuevo desafío frente a un gran rival. Creo que Gimnasia hizo los méritos durante todo el torneo para jugar esta instancia y también tiene todos los recursos para superarlo”, sostuvo el DT.

Respecto a la goleada que sufrieron sus dirigidos frente a Atlanta, comentó: “Nosotros tratamos de sacar aprendizajes, sabemos que llegamos dando algunas ventajas y lo pagamos caro, pero fuimos consciente esta semana que no somos un partido. Que no somos un error. Somos mucho más que eso. Lo cual tratamos de utilizarlo como un energizante o aprendizaje de cara a lo que viene, si bien nos afectó, hoy nos puede jugar a favor”, dijo Marcogiuseppe.

Y agregó: “El equipo en los buenos momentos tuvo la humildad para exigirse y corregirse. Un partido, no es sinónimo de este equipo, somos mucho más que eso, pero sí utilizaremos ese partido, porque nos dolió y no queremos que nos vuelva a pasar”, aseguró el técnico.

Gimnasia en la etapa regular le ganó a Morón por un gol, en cuanto a ese resultado y los distintos momentos de cada equipo, y el rival en particular, el alineador del parque dijo: “Si bien los enfrentamos fue con otro entrenador, pero más del 50% es el mismo equipo. Tal vez, un equipo que muchos no quisieran enfrentar por su presente y porque tiene algunas similitudes con este Gimnasia, lo cual hará que sea un partido interesante, intenso. Ellos se han preparado con la misma responsabilidad que lo hemos hecho nosotros. Hoy a Gimnasia, lo evalúan, lo analizan y toman muchos recaudos, a su vez nosotros lo hacemos con los rivales que nos tocan porque respetamos el rival, pero buscamos ser Gimnasia”, destacó.

Finalmente, Marcogiuseppe manifestó que realizará algunas variantes para el encuentro: “Vamos a tener algunas variantes y, que responden a lo estratégico, lo físico y lo mental, pero siempre entendemos que el once que alineamos es un once que abre el partido y por eso somos 20, por lo cual intentamos tener un equilibrio para que el relevo que cierra el partido compita de la misma intensidad y seriedad. Haremos de 1 a 3 variantes, siempre respetando la idea y el sistema con el que venimos jugando, buscando no especular, sino competir”, concluyó el entrenador del Lobo.

