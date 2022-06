Primera Nacional: Deportivo Maipú empató con Chaco For Ever y acumula siete partidos sin cantar victoria

No hay caso. El Cruzado no corta la mala racha. Acumula siete partidos sin cantar victoria con seis derrotas y un empate. El último juego en el que cosechó los tres puntos fue en la 12° fecha cuando le ganó de visitante a Guillermo Brown de Madryn. Ese encuentro se jugó el 24 de abril. Hoy, por la 18° fecha de Primera Nacional, igualó 2-2 con Chaco For Ever en calidad de visitante.

El conjunto Chaqueño se puso en ventaja a través de un tanto conquistado por Martín Garnerone a los 8 minutos del primer tiempo. El Cruzado reaccionó y sobre la media hora de juego, encontró el empate a través de Alvaro Veliez. En el complemento, Maipú se puso en ventaja tras un disparo desde los 12 pasos conquistado por Damián De Hoyos. Sin embargo, el Cruzado no pudo aguantar la ventaja y Chaco For Ever, logró la igualdad faltando 15 minutos por intermedio de Gastón Novero.

⚽️#PN EMPATE DE VISITANTE



En la Ciudad de Resistencia 🏟, Deportivo Maipú 🔴 igualó 2-2 con Chaco For Ever ⚫️ y quedó cerca de ingresar a zona clasificatoria de la Primera Nacional 🏆



⚽️ Golazo de Veliez y De Hoyos (penal) para el Cruzado. pic.twitter.com/QHHmKX7ye3 — La Revancha Récord (@RevanchaRecord) June 4, 2022

Maipú se ubica en el 17° escalón con 22 puntos y por el momento, se encuentra afuera de la zona de clasificación. En la próxima fecha, 19°, el Cruzado será anfitrión el domingo 12 de junio del histórico San Telmo. El partido arrancará a las 15 y el Cruzado tiene una gran chance de cortar esta racha negativa.

#PrimeraNacional ⚽ Final en Juan Alberto García. For Ever y Deportivo Maipú empataron 2-2. Garnerone y Novero los goles del "negro", Veliez y De Hoyos para los mendocinos. El equipo de Cravero cortó su mala racha de dos triunfos y volvió a sumar un puntito. pic.twitter.com/BBURcmEFJD — Marcos Daniel Acosta (@Marcos_Acosta) June 4, 2022

