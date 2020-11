Preocupación mundial: internaron a Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona fue internado en una clínica de La Plata “por una cuestión anímica y emocional”, informó Sebastián Vignolo en ESPN F90, donde también remarcó que no se trata de una intervención en urgencia y que no es por Covid-19, sino para realizar chequeos y ver cómo se encuentra.

“Me minimizaron el hecho, no me hablaron de urgencia. Me hablaron de algo más emocional y anímico que físico o de salud. No lo veían bien anímicamente y le van a controlar los valores. Te estremece. Le tenemos cariño, afecto y admiración. Lo veíamos el otro día que fue a la cancha e inmediatamente se lo llevaron”, comentó el conductor del programa.

Por otra parte, Marcelo Sottile y Marcelo Benedetto sumaron información al decir que llegó antes de las 19 a la clínica, donde buscarán realizar chequeos para bajar el grado de medicación.

Diego estuvo presente en el inicio del partido en el que Gimnasia le ganó el viernes a Patronato por el debut de la Copa Liga Profesional, el día de su cumpleaños número 60, pero se fue una vez comenzado el juego.