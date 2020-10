Premier League: Guardiola se rindió a los pies de Marcelo Bielsa, en la previa del duelo de este sábado

Este sábado la atención mediática en Inglaterra y Argentina, donde Bielsa y Guardiola se volverá a ver las caras tras ocho años, en el encuentro en el que Leeds recibirá al Manchester City desde las 13.30 y con televisación de ESPN 2.

Pese a los elogios que se suelen intercambiar cada vez que uno es preguntado por el otro, la admiración mutua nació de verse por televisión o en el propio campo más que por sus propias batallas personales.

En sus carreras, solo se han medido en tres ocasiones, todas ellas en la temporada 2011/2012. Dos duelos se los llevó Guardiola y uno acabó en empate. Debutaron en un 2-2 en San Mamés en medio de un diluvio universal, siendo ese probablemente el mejor encuentro de los tres que jugaron.

Este viernes, Pep volvió a elogiar al DT argentino con una frase que no pasará desapercibida en el mundo del fútbol.

“Bielsa es probablemente la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona. Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos. Especialmente su actitud como persona fuera del campo”, explicó este viernes el español.

Bielsa, por su parte, respondió: “No me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un entrenador que tiene ideas independientes del resto, ese es Guardiola. Sus equipos juegan como ningún otro. Nosotros vemos el fútbol de un modo imaginativo, pero Guardiola imagina el fútbol con una libertad en la que el City propone soluciones al juego que no necesitan mucho tiempo para incorporarse. No creo que muchos entrenadores se merezcan un halago así”.