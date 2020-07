Por los clubes: altas y bajas de Godoy Cruz, Independiente, Gimnasia, Maipú y Huracán

En medio de la pandemia por coronavirus, donde los deportes de alto rendimiento están parados -fundamentalmente el fútbol-, los clubes se encuentran abocados a armar a sus equipos. Renovación y contrataciones es por ahora lo único que desde las instituciones pueden realizar, hasta que la AFA levante el pulgar para comenzar la actividad futbolera.

Desde la Liga Mendocina estiman que la vuelta a los entrenamientos será pronto, especulando que será efectiva la presión que estarían ejerciendo los equipos de la máxima categoría. Esto, sumado a que en varias provincias los contagios no han sido tan elevados, podría favorecer para que en las provincias regresara el fútbol. Debido a esto, los clubes mendocinos están atentos y avanzan en la arquitectura de sus planteles.

Ante esto, Los Andes hizo un recorrido panorámico por los distintos equipos mendocinos de fútbol, que esperan la luz verde para arrancar.

Godoy Cruz Antonio Tomba

El único representante mendocino en la Primera división se rearma de a poco. Ya firmaron como refuerzos: el mediocampista ofensivo Renzo Tesuri (Ferro), el marcador central Gonzalo Goñi (Estudiante de Caseros de Buenos Aires) y el delantero Alan Cantero (Peñarol de San Juan).

Mientras que está en plan de búsqueda de un central zurdo que juegue como lateral por izquierda también. Y el nombre que suena por ahora es el de Leonel Gonzalez (Estudiantes de Caseros).

Además, un arquero (debido a la desvinculación de Rodrigo Rey), dos mediocampistas y un extremo.

En tanto, otro que dijo adiós fue el ecuatoriano Jaime Ayoví, quien firmó en el Guayaquil FC.

Independiente Rivadavia

En la institución azul no se prendió aún la cocina. Salvo por la llegada del entrenador Marcelo Straccia, la única cara nueva en el plantel, tras la partida de Matías Minich.

Pero sí se desvincularon, durante la pandemia, los jugadores Franco Ledesma, Tomás Marchiori y Julián Marcioni.

En tanto que, frente a la posibilidad de reiniciarse el campeonato y las prácticas, y sobre todo, tras la renovación de la Comisión Directiva, se está hablando de una repatriación de figuras que pasaron por la Lepra hace algunas temporadas atrás. Ellos son Diego Cardozo, Mauro Maidana, Alejandro Rébola, Mauricio Asenjo y José Méndez.

Gimnasia y Esgrima

El Lobo, en tanto, está quieto en cuando a la movida en el mercado de pases. Y por el momento, Cristian Barco fue el único que firmó, lo que significa su primer contrato profesional. El juvenil se desempeña como enganche y llegó en el mes de enero al Mensana, después haber pasado por Independiente de Avellaneda.

Además, extendieron sus contratos hasta el 2021, Renzo Vera y Leandro Aguirre.

Deportivo Maipú

El elenco Cruzado, con su flamante gerenciamiento, buscar darle otra fisonomía a su elenco del Federal A. Si bien ya no tiene a Carlos Sperdutti como entrenador, aún no se ha definido quién será el cerebro del Botellero. Aunque suena fuerte el nombre de un ex Lepra, Luciano Theiler.

En cuanto a jugadores, arreglaron hasta el momento dos jugadores provenientes de equipos de la Primera Nacional: el mediocampista Mauro Cerutti, de Temperley; y Álvaro "el Rayo" Veliez, de Villa Dálmine.

Mientras que quienes continuarán en la institución son: Franco Moreno, Matías Persia, Álvaro Lima y Matías Alasia.

Cabe aclarar que al comienzo de la pandemia y el inminente corte de la competencia, la anterior dirigencia del Deportivo Maipú decidió liberar a la mayoría del plantel de primera.

Huracán Las Heras

En el Globo no hay muchos nombres rimbombantes, pero sí fueron varios los futbolistas de jerarquía que se fueron: Cosentino, Valles, Hongn, Birge, Burgoa y Herrera, aunque por este último, los dirigentes hacen lo posible para convencerlo de que se quede.

Y en cuanto a incorporaciones, la única y última realizada por el momento es la de Facundo “el Polaco” Rodríguez. Y Joan Juncos, quien regresó a su casa huracanense tras su paso por el fútbol boliviano.