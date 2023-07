Por la zona A de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima recibe a Alvarado: hora, formaciones, arbitro y por donde seguirlo en vivo

Aunque la campaña del Lobo es más que buena, en condición de local resultó ser el aspecto más interesante del equipo de Joaquín Sastre. Hasta el momento disputó 11 partidos en el Víctor Legrotaglie y no perdió ninguno: ganó seis e igualó en cinco ocasiones.

Y hoy, ante Alvarado, un rival que viene en alza pero marcha en las últimas posiciones de la Zona A, no quiere sorpresas. Por eso, el entrenador blanquinegro pensó en un once sin modificaciones, tal como saltó al campo de juego del Carlos V para enfrentar a aFlandia, el colero. Sin embargo, y teniendo en cuenta que Sastre suele modificar el equipo en función de lo que puede llegar a proponer el rival, no hay que descartar el ingreso de Tadeo Marchiori sobre el sector izquierdo en reemplazo de Robertino Seratto. Podría ser la única variante de cara al choque de esta tarde, previsto para las 15.30, con arbitraje de Gastón Brisuela y televisación de TyC Sports Play.

📋✅ Con estos deportistas contará Joaquín Sastre para el encuentro de mañana ante Alvarado 👇🏻#VamosLobo 🐺⚔️#SoyCaracol 🐌👊🏻 pic.twitter.com/rVMxiacVo5 — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) July 1, 2023

El empate en la jornada anterior obliga al Lobo a sumar un triunfo para no tener imprevistos. La tabla de posiciones exhibe una paridad que podría dejarlo fuera de zona de clasificación al Reducido si es que no consigue los tres puntos.

En el rival, desde la llegada de José María Martínez, todo va mejorando. Hasta el momento, el DT marcha invicto en la competencia, con dos triunfos y dos empates. El equipo ha mostrado una mejoría en su rendimiento y puede ser un rival de cuidado para el encuentro de esta tarde.

¡MAÑANA JUEGA GIMNASIA! 🖤🤍 pic.twitter.com/jM2tOw1JIr — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) July 1, 2023

La formación de Gimnasia y Esgrima para recibir a Alvarado

Brian Olivera; Fabrizio Acosta; Sebastián Olivares, Maximiliano Padilla; Matías Recalde; Rodrigo Castro; Ignacio Antonio; Lucas Villarruel; Seratto o Marchiori; Nicolás Romano y Walter Herrera. DT: Joaquín Sastre.

La formacion de Alvarado para recibir a Gimnasia y Esgrima

Juan Manuel Lungarzo; Nicolás Ortiz, Alan Robledo, Agustín Irazoque, Nicolás Ihitz; Franco Malagueño, Franco Bellocq, Francisco Ramírez y José Luis Fernández; Mauro Albertengo y Guido Vadalá. DT: José María Martinez.

Estadio, hora, árbitro y TV para Gimnasia y Esgrima vs. Alvarado

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Hora: 15.30

Árbitro: Gastón Brisuela.

TV: TyC Sports Play.

El Mensana eligió nuevas autoridades

Fernando Porretta seguirá siendoel presidente de Gimnasia y Esgrima. Esto quedó confirmado en una Asamblea donde participaron socios y autoridades, y donde se modificaron algunos nombres de la Comisión Directiva para continuar “cambiando la realidad del club día a día”, tal como dijo un allegado. Entre los cambios más significativos, Víctor Legrotaglie fue reemplazado por su hija Carina en el rol de vicepresidente segundo.

Los principales nombres: Fernando Porretta, presidente; Luis Vila, vicepresidente 1°; Carina Legrotaglie, vicepresidente 2°; Emiliano Zanettini, secretario general; Martín Correa Silvano, secretario 1°; Juan De Marchi, secretario 2°; Fernando Jauregui Gómez, tesorero; Oscar Casares, protesorero; y Luis García Garavano, Carlos Correa Silvano y Ariel Almando, revisores de cuentas titulares.