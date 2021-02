Por la muerte del Morro, Agustín Manzur fue amenazado y jugador aclaró que no es familiar del presidente de Godoy Cruz

Sin dudas, el corazón del hincha de Godoy Cruz está destrozado. No tiene consuelo. Y muchos, la gran mayoría, apuntan contra José Mansur, presidente del club, quien tomó la decisión que el Morro García no continuará su carrera profesional en el primer equipo del Expreso. Entre otros, temas, esta situación futbolística, también llevó al delantero uruguayo a caer en pozo depresivo que terminó con su vida.

En las últimas horas, el jugador de la institución Agustín Manzur , apellido similar al presidente, recibió amenazas por intimidatorias, ya que lo relacionaron y familiarizaron con el presidente de la institución. El volante de 20 años, salió a aclarar la situación a través de un estado de su cuenta oficial de istagram:

“Debido a algunas capturas y fotos que me llegaron, me debo obligado a hacer este comunicado para sacar cualquier duda que tenga el hincha de Godoy Cruz. No tengo nada que ver con el presidente de hoy en día, José Mansur, ya que mi apellido es escrito con la letra “z” y no con “s”. Desde ya, también quiero decir que estoy igual o mucho más dolido que cada uno de ustedes por la pérdida de un compañero y amigo como el Morro. Desde el primer momento que me enteré de esta noticia, estuve acompañándolo a él y a toda su familia”, aclaró el juvenil.

Luego, aclaró su situación contractual, ya que en las últimas horas, circuló la versión que pasaría a préstamo a San Martín de San Juan: “Quiero aclarar que sigo siendo jugador de Godoy Cruz. No hay nada con San Martín, a quienes les agradezco el interés”.