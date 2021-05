Por coronavirus, murió el Brujo Manuel, amuleto de Estudiantes, Independiente y la Selección Argentina

Murió el Brujo Manuel Valdez, quien trabajó con Estudiantes, Independiente y la Selección Argentina. El chamán estaba internado por coronavirus y falleció en el día de ayer por la tarde.

La despedida de Estudiantes (Foto: Captura Twitter) Captura Twitter

Valdez, de 60 años, era paciente de riesgo: tenía un cuadro doble de diabetes. Llevaba internado cerca de un mes por Covid-19 y padeció pulmonía bilateral. Aunque había tenido un repunte hace una semana, su estado se agravó en las últimas horas: había sido trasladado a terapia por insuficiencia respiratoria y finalmente falleció en la jornada de hoy.

Su relación con el Pincha, Independiente y la Selección Argentina

Manuel Valdez estuvo ligado a Estudiantes, Independiente e incluso la Selección Argentina. “Ya estoy acostumbrado, brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso”, afirmó en alguna oportunidad sobre su rol.

El Brujo llegó a Estudiantes hace más de una década gracias a Juan Sebastián Verón, poco antes de que el Pincha se corone campeón de la Copa Libertadores en 2009. “Me dijo si me animaba a salir campeón y le dije que sí. Estaban jugando la final para ir a Brasil, la copa que ganamos (vencieron a Cruzeiro en la final)”, había explicado en una entrevista con Presión Alta.

Luego, también acompañó a Independiente en la Copa Sudamericana 2017 y a la Selección Argentina en Ecuador, cuando Lionel Messi se vistió de héroe con tres goles para lograr un triunfo y clasificar al Mundial de Rusia 2018.

El dolor de Verón por el fallecimiento del Brujo Manuel

Juan Sebastián Verón, actual vicepresidente e ídolo de Estudiantes, lamentó la muerte del Brujo Manuel. “Descansá, Manu... Ayudabas y ayudaste a mucha gente. Te vamos a recordar todos acá”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Gracias por acompañarnos en todo este tiempo... Siempre te dije que eras una persona muy especial. Nunca pediste nada y siempre estuviste atento a todo”, agregó. Y sentenció: “Beso al cielo, amigo. Seguro, como hiciste siempre, nos vas a cuidar desde allá arriba. Te vamos a recordar así, con esa sonrisa”.