Pontis: “No compartimos las críticas sobre la Unión Argentina”

Las noticias en cuanto al rugby argentino están a la orden del día. Tras los mensajes racistas de tres jugadores de Los Pumas y de un criticado accionar por parte de la dirigencia de la Unión Argentina (UAR), no solamente por dar marcha atrás de suspender a los rugbiers en cuestión, sino también por el casi nulo homenaje que se le hizo a Diego Armando Maradona, figura ferviente seguidora del deporte y quien falleció hace casi un mes. Y lejos de que las aguas se calmaran tras el Tres Naciones de Australia, los popes de la UAR esta vez fueron apuntados por la Unión Tucumana: “Queremos manifestar nuestro malestar por la situación planteada con relación al inexistente o fallido homenaje a quien consideramos un embajador mundial del deporte argentino, como lo fue Maradona. En tal sentido creemos que no existe obligación de homenajear a quien no se crea merecedor de tal gesto, pero no podemos soslayar la insuficiente y bochornosa de la Unión (Argentina) por, ni siquiera, afrontar la responsabilidad dirigencial de un error, del que nadie está exento”. Un mensaje duro que siguió con: “Asimismo expresamos nuestra preocupación por el tratamiento que se le dio a la situación generada por los jugadores que tuvieron expresiones racistas y xenófogas. Sin entrar a considerar sobre la legitimidad o no de la sanción impuesta y luego levantada, nos llama poderosamente la atención la actitud asumida por el Consejo Directivo. En honor a la verdad consideramos bochornosa toda la actividad llevada a cabo en el conflicto”.

Desde Los Andes nos comunicamos con_Ramiro Pontis, flamante presidente de la Unión_Rugby de Cuyo, quien nos dio su punto de vista sobre el proceder de la dirigencia tucumana y de la UAR. “Tucumán presentó una nota bastante dura para con la Unión Argentina y sinceramente no coindicimos con esas delcaraciones, no compartimos esas críticas. Nosotros estamos alineados con la UAR, no buscamos notoriedad publica con determinadas publicaciones y más en este momento donde la mayoría estamos trabajando para seguir mejorando cosas de nuestro deporte. Rugby de Cuyo cuando tiene que decir cosas, lo hace en el ámbito que corresponde, en el Consejo Directivo”, expresó.

Por otro lado, Pontis señaló: “Desde hace un tiempo la UAR implementó un ambicioso plan para seguir mejorando diferentes esferas que hacen a la actividad y no es que de un día para el otro todo será color de rosas. Nosotros tratamos de acompañar las decisiones que se toman en conjunto y creemos que hacemos lo correcto. No niego que hay problemas en nuestro deporte, pero estamos tratando de mejorar ciertas conductas con el objetivo de que esos problemas sean parte del pasado. En nuestra provincia se han implementado algunos planes que también tienen por objeto ayudar a la sociedad. Nos hemos encontrado con una URC muy bien organizada y eso también nos ayudará a ratificar lo que se venía haciendo”.

Perfil del presidente. A pesar de que no hubo competencias este año, en la Unión de Rugby de Cuyo si hubo actividades, sobre todo, a nivel dirigencial. Es como como establece el estatuto, se realizaron los comicios electorales en noviembre y Ramiro Pontis fue electo como flamante titular en reemplazo de Andrés Ramos. Un guiño al oficialismo ya que cada dos años a la misma línea dirigencial se le brinda una continuidad de trabajo. ¿Quién es Pontis? Para los que no lo conocen, es un hombre vinculado al rugby desde siempre, como jugador, entrenador, dirigente (Los Tordos RC) y padre de rugbiers, y cuyo uno de sus títulos más importantes como coach seguramente fue el conseguido con el M-20 de la URC en el Campeonato Argentino 2005. Luego también dirigió el seleccionado mayor de Mendoza desde 2006 al 2008. Mientras que como mandamás, a su etapa como dirigente la empezó en 2016 cuando asumió la presidencia de Los Tordos y donde se mantuvo hasta 2018.