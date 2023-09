Polémico: Federico Beligoy reconoció que se comunica con los árbitros durante el entretiempo

🗣️ Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, reveló que mantiene contacto con los jueces en determinados partidos: "Cuando lo creo conveniente, hablo con los árbitros en el entretiempo. Si veo algo que no me gusta o están haciendo mal, los llamo. A veces me atienden y a… pic.twitter.com/ncZFPfLnOu