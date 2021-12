Polémica: Nicolás Lamolina reconoció su error al cobrar penal en Quilmes - Ferro y aseguró que no pudo dormir

Luego de la controversia generada por el polémico penal que Nicolás Lamolina cobró en la semifinal del reducido por el ascenso disputada entre Quilmes y Ferro, el árbitro enfrentó los micrófonos en Tyc Sports: “Es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero Miño”.

El colegiado quedó en el ojo de la tormenta luego del fallo arbitral que perjudicó al conjunto de Caballito. Al ser consultado sobre las repercusiones del partido de ayer, Lamolina contestó: “No pude dormir, todo aquel que busca la justicia deportiva estas situaciones no lo ponen bien. Vi la repetición de la jugada y efectivamente el delantero golpea al arquero”, dijo.

El hijo del ex árbitro, detalló con precisión la jugada: “Lo que sucede es que Anselmo en la búsqueda del balón termina pateando a Miño. Revise la jugada en la madrugada y lo analicé por televisión. Pero en la cancha, en milésimas de segundos, me dio la impresión de que Miño salió con imprudencia y por ese sancioné penal, pero luego viéndolo, me doy cuenta de que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero”, cerró.