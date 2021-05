Polémica frase del Chavo Fucks y ardieron las redes: “River practica tirarse y un ex árbitro lo ayuda”

En medio del análisis del partido entre River e Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la Copa Libertadores se dio un acalorado debate en el programa F90 de ESPN luego que el periodista Diego Chavo Fucks asegurara que el equipo de Marcelo Gallardo entrena para simular penales y es asesorado por un ex árbitro.

“No es penal. Esto lo practican”, expresó el Chavo Fucks mientras repasaban las imágenes de una supuesta infracción a Jorge Carrascal. El comentario sorprendió al Pollo Vignolo y al resto del panel, que enseguida remitió a aquella frase empleada por Gustavo Alfaro en las semifinales de la Copa Libertadores 2019, donde Boca quedó eliminado ante River.

Pero eso no fue todo, Fucks aseguró que tiene información al respecto e indicó que un ex árbitro asesora a los jugadores de River. “Un ex árbitro los ayuda con esta historia”, dijo.

“No es una crítica, es una virtud y una posibilidad que te da el juego. Si tenés una camiseta grande y te caes en el área, lo más probable es que te cobren penal”, continuó el Chavo que fue criticado por Marcelo Sotile por considerar que sus comentarios van sistemáticamente en contra del equipo de Gallardo.