Polémica en el fútbol turco: suspendieron a una árbitra y a un dirigente tras filtrarse un video íntimo

El fútbol de Turquía está en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven árbitra, Elif Karaarslan, de 24 años, fue suspendida de forma indefinida por la Asociación de Fútbol de Turquía (TFF) a raíz de un video sexual presuntamente asociado con ella.

Además, en dicho material íntimo también aparecería junto a Orhan Erdemir, ex funcionario de la FIFA de 61 años, lo cual desembocó finalmente en la inhabilitación de ambos por parte de la federación de ese país.

El exárbitro, Orhan Erdemir (en el medio)

Esta decisión del TFF se resolvió por “unanimidad”, de acuerdo con lo que expresó el organismo en su sitio oficial, donde no se tuvo en consideración los argumentos presentados por los protagonistas del suceso.

¿Qué dijo la árbitra Elif Karaarslan?

Elif Karaarslan se expresó en sus redes sociales, donde cuenta con poco más de 384 mil seguidores y negó rotundamente ser una de las personas involucradas en el material filtrado.

“Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, manifestó la joven oriunda de Estambul.

Elif Karaarslan, la árbitra que suspendieron por la filtración de un supuesto video

Esta profesional de 24 años también fue futbolista en su adolescencia y supo desempeñarse en clubes como Bakırkoy Genclikspor y Besiktas. Lo cierto es que su retiro se dio de forma prematura, a los 16 años, producto de una grave lesión de los ligamentos cruzados, por lo que decidió seguir su futuro como árbitra.

Hay que decir que el abogado de Karaarslan también se expresó públicamente con una insólita defensa: “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona y no tiene ninguna relación con mi cliente de ninguna manera. Cuando se examina el video queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador”, sentencia el letrado.

Elif Karaarslan, la árbitra que suspendieron por la filtración de un supuesto video

Por otra parte, Erdemir, quien se desempeñara como árbitro internacional de la FIFA entre 1999 y 2002, afirmó que su reputación quedó arruinada como consecuencia de este caso: “Mi carrera como árbitro y observador, que mantuve con orgullo durante más de 30 años sin una sola mancha, dio un vuelco. Mi reputación ante los ojos de mi familia, mi círculo de amigos y la comunidad arbitral fue destruida”, se lamentó el hombre de 61 años.