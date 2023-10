Boca: Pol Fernández reveló el motivo de su bajo rendimiento y confesó que hay un número que lo obsesiona

Guillermo “Pol” Fernández no solo es uno de los referentes de Boca Juniors, sino que también fue capitán durante gran parte de la temporada, en ausencia de Marcos Rojo. Este jugador estuvo en la mira por los hinchas xeneizes cuyo rendimiento fue muy cuestionado y el pasado jueves vivió una suerte de reivindicación al disputar uno de sus mejors partidos ante Palmeiras y convertir el penal decisivo para avanzar a la final de la Copa Libertadores.

En las últimas horas el mediocampista conversó con El Canal de Boca y contó una situación que no se conocía y que le afectó en su performance en la mitad de la cancha: “A principios del año me costó mucho porque tuve problemas personales que me afectaron”.

Pol Fernández y su celebración tras superar a Palmeiras (ESPN)

“Traté de manejarlo con mi familia para que no me repercutiera en lo futbolístico. Es difícil dejar de lado eso, ya pude superarlo un poco, estoy más tranquilo y trato de disfrutar”, puntualizó el futbolista.

En ese sentido, el volante explicó: “A veces tenemos altibajos, pero somos seres humanos. Siempre queremos que al club le vaya bien. Nos duele cuando no se puede y es entendible que el hincha esté molesto a veces. Trato de mantener una línea, me enfoco siempre en entrenar y mejorar día a día. Uno no busca transmitir las cosas malas que le pasan, fueron pérdidas muy importantes para mí pero me guían desde arriba y estoy muy contento con ellos”.

Pol Fernández reveló la intimidad de los penales ante Palmeiras

Pol Fernández también habló del partido que lo reivindicó ante los hinchas de Boca y brindó detalles de la interna en los penales: “Nos juntamos en la arenga, primero que nada uno mira las caras de los compañeros y se siente quién está más confiado o no en esos momentos. Todos quieren aportar y está buenísimo y te da seguridad. Cuando fueron nombrando veía que podía patear y dije voy a patear cuarto. Equi y Figal también querían patear y quedó solo un lugar, y se lo dieron a Nico. En la tanda hoy en día se puede cambiar y me visualicé pateando el último y no sé por qué, en la marcha cuando patea Piquerez el último de Palmeiras, me tocaba a mí; pero antes de ese penal me le acerco a Nico Figal y le digo vas vos y yo cierro la tanda porque me tenía mucha fe y sabía que no iba a errar. Venía de un traspié en la Bombonera que no me gustó haberlo errado más allá de que pasamos”.

“En las tandas lo fuimos decidiendo ahí. Vamos sumando, cada uno dice yo pateo este o aquel. Nico Valentini desde un principio se postuló. Valdez fue el primero que quiso patear, tenía muchas ganas y se sentía con mucha seguridad y eso es importante. Edinson ya sabía que iba a patear primero porque a él le gusta arrancar la tanda. Se dio así y estamos todos muy felices. Chiquito está teniendo un momento espectacular. Más allá de eso estamos todos muy contentos desde el último al primero, todos aportan y quieren estar, eso es importantísimo”, continuó.

Jorge Amor Ameal y Guillermo "Pol" Fernández en su presentación en Boca. (Foto: REUTERS/Mariana Greif)

Para cerrar, el volante confesó que al igual que el resto de los hinchas, existe un número que lo obsesiona: “Yo también veo el 7 en todos lados, je. Después del penal acomodé la pelota, no se escuchaba nada, eran silbidos de todos lados. Cuando entró era solamente la gente de Boca gritar, sentía que me está abrazando con ellos me salió festejar de esa manera. Sentía que estábamos gritando juntos, era una manera de estar conectados. He pateado penales; no muchos, pero para mí fue el penal más importante. Fue una situación que va a ser inolvidable. Va a quedar en mi mente y corazón para siempre. Por eso lo miré tanto, lo miré 70 veces y ahora lo miraré 7 veces más para quedar con el número, je”, sentenció.

Seguí Leyendo