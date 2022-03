Pochettino dijo tras la derrota por goleada ante el Mónaco es “inadmisible”, “fue una vergüenza”

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, sufrió otra dolorosa derrota de este domingo en Mónaco, por 3-0 que más que sentirla como una frustración parecería ser un fuerte empuje a una precipitada salida. “El partido de hoy es inadmisible”, dijo en rueda de prensa, el DT que tiene contrato hasta junio.

“El partido de hoy es inadmisible. No podemos afrontar un partido de esta manera y comenzarlo así. Fue una vergüenza, porque somos competidores. Hay que levantarse para acabar con la frustración que produjo la eliminación de la Champions League pensando en dar lo mejor de cada uno mismo por el club y la institución”, subrayó el santafesino con gran decepción.

Y agregó: “No tuvimos el espíritu de lucha ni el espíritu adecuado para luchar contra un equipo que estaba afectado tras sufrir una eliminación en la Europa League. ¡Nuestro primer tiempo fue inaceptable! Podemos perder partidos y tener malas actuaciones, pero no podemos repetir este tipo de partidos porque es grave. Hoy es una cuestión colectiva, no debemos centrarnos individualmente. Lo más importante es encontrar soluciones y dejar de encontrar excusas y pretextos”.