Planeta Millonario: Un exjugador el Tomba en el radar de Marcelo Gallardo para reforzar a River

Ante la ida de Santiago Sosa al Atlanta United de Estados Unidos y la posible partida en las próximas horas de Nacho Fernández al Atlético Mineiro de Brasil, los dirigentes de River quieren complacer a Marcelo Gallardo con una contratación que minimice los efectos de la pérdida de dos mediocampistas.

Si bien el nombre de Agustín Palavecino, futbolista del Depotivo Cali de Colombia, es el primero que aparece en carpeta, en el Millonario analizan alternativas por si la primera opción no llega a buen puerto y ahí es donde aparece Juan Brunetta, volante ofensivo que milita en el fútbol italiano.

El atacante de 23 años, que jugó en las inferiores de Boca y fue dejado libre, se desempeña en el Parma, pero no está a gusto allí. La razón es estrictamente deportiva: desde que llegó, en octubre de 2020, jugó apenas seis encuentros: en uno fue titular y en los cinco restantes ingresó desde el banco de los suplentes.

Brunetta, quien tiene como objetivo regresar al fútbol argentino, ya dio a entender en el club italiano que no quiere continuar allí y esto no fue tomado muy bien. Tanto es así que hasta podría quedarse sin jugar ni un minuto más hasta tanto no se resuelva su futuro.

Si embargo, la salida del Parma no es para nada sencilla: el mediocampista llegó al conjunto del norte de Italia a préstamo y con obligación de compra desde Godoy Cruz, por lo cual para poder irse, primero tiene que rescindir su contrato. Si esto sucede, volverá a ser jugador del Tomba.

En caso de recuperarlo, el Tomba no quiere ceder a Brunetta ni a River ni a Racing, que es el principal interesado por el futbolista. De hecho, el volante ya habló con Juan Antonio Pizzi, entrenador de La Academia.

Así las cosas, la oferta de China que tiene sobre la mesa el joven de 23 años podría ser considerada seriamente por la institución mendocina.

Vale recordar que cuando la institución de Núñez y Boca consultaron Brunetta en el anterior mercado de pases, Godoy Cruz pidió 10 millones de dólares, una cifra exorbitante para los números que se manejan en el mercado local.