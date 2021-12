Planeta Millonario: River llamó a Argentinos Juniors por Kevin Mac Allister

Tras la consagración por anticipado de la Liga Profesional, en River ya piensan en los refuerzos de cara a la próxima temporada. Una de las prioridades del Millonario es reforzar la línea de fondo y para ello tiene dos operaciones por delante: negociar con Defensa y Justicia por Héctor David Martínez (tiene que volver al Halcón -que tiene el 50% de su pase- en diciembre) e intentar contratar a Kevin Mac Allister.

River llamó directamente a Argentinos Juniors para consultar por el defensor de 24 años, que tiene contrato hasta diciembre de 2023. El exfutbolista de Boca interesa al Millonario por su versatilidad, juego aéreo, salida prolija y marca aguerrida, además de su capacidad de desempeñarse en distintas partes de la defensa (puede jugar de lateral derecho, zaguero o stopper). Cabe mencionar que todo lo que se arme en el club de Núñez de cara a los primeros meses de 2022 estará supervisado por Marcelo Gallardo y la actual dirigencia.

Kevin Mac Allister, actual lateral de Argentinos con pasado en Boca, se ilusionó con la chance de jugar en el Millonario 🚨 pic.twitter.com/wcXY8UrXkG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 13, 2021

Qué había dicho Kevin Mac Allister sobre la posibilidad de jugar en River

En noviembre de este mismo año, el defensor ya había sido consultado sobre la chance de llegar al Millonario. “Leer Mac Allister y River en una misma frase puede sonar un poco raro, por lo que está identificado mi viejo con Boca”, declaró en primera instancia en diálogo con Cómo Te Va. Luego, aseguró que todavía nadie se había contactado con él, pero avisó: “Si fuera real, sería un orgullo vestir esa camiseta porque uno siempre quiere pertenecer a los mejores. Con River uno solo tiene palabras de admiración por lo que viene haciendo año tras año”.

Además, en la misma charla hizo una autoevaluación de su rendimiento en el torneo: “Tuve constancia por el respaldo del técnico. Gabriel (Milito) me dio la confianza que necesitaba, fue clave y me encontró una posición en la que me sentí cómodo a lo largo del año. Sin dudas esta es mi mejor temporada”.