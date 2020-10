Planeta Millonario: Por cuestiones netamente presupuestarias, River quiere jugar de local en Ezeiza la LPF

Mientras en el Monumental se siguen llevando adelante las obras de remodelación del campo de juego, que promete ser uno de los mejores de Sudamérica, River tiene que definir dónde jugará como local en la Liga Profesional, que empezará a jugarse el próximo 30 de octubre, tras el anuncio de ayer en la Casa Rosada.

Si bien en la Copa Libertadores tuvo que terminar jugando en la cancha de Independiente, por las exigencias de la Conmebol para un certamen internacional, en River vuelve a asentarse la idea de poder hacer de local en el River Camp, el predio donde habitualmente se entrena el Millonario, en la localidad de Ezeiza.

“Es un tema que vamos a resolver en los próximos días. Tenemos pensado ver la posibilidad de hacerlo en el River Camp y eso vamos a conversarlo con la AFA y la Liga, y también, por qué no, con quienes tienen la responsabilidad de transmitir los partidos, para que vean la capacidad técnica que puedan tener para poder hacerlo”, indicó hoy Rodolfo D’Onofrio en diálogo con Radio La Red.

Para el Millonario es una importante erogación de dinero jugar en la cancha de Independiente por Copa Libertadores: por cada encuentro que disputa descuenta cerca de 70.000 dólares de la deuda que el Rojo tiene por la venta de Alexander Barboza. La cuestión es que en el certamen continental no tiene otra opción... ¿Y en el torneo?

Por lo pronto, deberían haber algunas reformas para poder cubrir todas las posiciones de cámaras y evaluar la posibilidad de hacer una cabina de transmisión. En los puntos a favor, las medidas, estado del campo de juego y la iluminación son una cuestión garantizada. Así y todo, desde la empresa que televisa el fútbol argentino no convence en absoluto que River juegue en un predio de entrenamiento y no en un estadio, aunque no sea el Monumental. ¿Logrará torcer el rumbo D’Onofrio?