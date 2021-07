Planeta Millonario: Lucas Pratto, uno de los héroes en Madrid, se irá libre de River Plate

Mientras se recupera luego de la grave lesión que sufrió en Feyenoord, el delantero de River, Lucas Pratto, que se fue a préstamo al fútbol de los Países Bajos y regresó en este mercado de pases, no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y la dirigencia del Millonario planea rescindirle el contrato, pero había un inconveniente: una deuda con el futbolista.

Finalmente, River llegó a un acuerdo con el Oso y la próxima semana podría estar todo resuelto para que el atacante termine su vínculo con el conjunto de Núñez y quede libre para buscar un nuevo club.

Gallardo, el futuro de Pratto en River y un mensaje entre líneas

En diálogo con River Monumental, el entrenador del Millonario comentó: “Es un jugador que está recuperándose de una lesión y todo el mundo desea que se recupere bien porque es un gran chico. A nosotros nos aportó enormemente y mientras estuvo bien fue un jugador fundamental, pero la dinámica del fútbol tiene esto”.

Y agregó: “Considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es del jugador. Son decisiones personales y cada uno tiene sus razones, en eso podemos estar de acuerdo o no pero siempre en buenos términos”.

Para finalizar, Gallardo le tiró la pelota a los dirigentes: “Pratto es jugador de River y ojalá que se recupere bien. Cuando eso pase, él y el club decidirán qué hacer. Yo ya le dije lo que pienso. No me olvido que nos dio mucho pero el fútbol es dinámico”.