Planeta Millonario: los nueve nombres de River que tienen su lugar en la formación para enfrentar a Boca

Un nuevo Superclásico en este 2021 asoma en el horizonte para River, que el domingo recibirá a Boca con el plus de ser el primer partido después de un año y medio con la presencia de público en el Monumental. Para el gran duelo ante el Xeneize, Marcelo Gallardo tiene por delante todavía un par de entrenamientos en los que debe terminar de definir el once, que a decir verdad no tiene tantas dudas.

En el fondo es donde todo parece estar más claro. Lógicamente, Franco Armani será el arquero, mientras que la defensa parece estar confirmada teniendo en cuenta que David Martínez no llegaría en condiciones de ser titular: Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri.

En la mitad de la cancha aparece el primer interrogante, porque Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz son una fija para Gallardo, pero debe definir quién los acompaña. Ante Central Córdoba en el último partido fue Santiago Simón, mientras que una fecha antes ante Arsenal el que fue de la partida fue Agustín Palavecino y todavía más atrás, con Newell’s, el tercer titular fue Bruno Zuculini. Es evidente que a esta altura del semestre, no hay dueño del puesto en lo que al tercer mediocampista se refiere.

En la delantera pasa algo similar. Matías Suárez sería indiscutido si no estuviera entre algodones hace algunas semanas. Ayer, el cordobés inició la semana entrenándose con normalidad y sin molestias en la rodilla. Si pudiera completar todos los entrenamientos hacia el domingo en esta condición, probablemente sería titular. Los dos que hoy tienen su lugar en el ataque son Julián Álvarez y Jorge Carrascal, y lo que deberá definir Gallardo es quién juega si Suárez no puede ser de la partida. Los últimos dos partidos el reemplazante del exBelgrano fue Benjamín Rollheiser, mientras que la otra opción en Braian Romero.

La probable formación de River vs. Boca en el Superclásico

Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini o Santiago Simon; Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Matías Suárez o Benjamín Rollheiser o Braian Romero.