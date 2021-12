Planeta Millonario: Germán Lux se despidió de River con una emotiva carta y agradecimiento a Gallardo

Germán Lux anunció el cierre de su ciclo como arquero de River con una emotiva carta de despedida, en la que informó que tomó la decisión luego de una “positiva conversación” con el entrenador Marcelo Gallardo.

“Próximo a cumplir 40 años y luego de una positiva conversación con Marcelo, quiero comunicar que ha concluido mi segunda etapa como futbolista profesional de nuestro amado River Plate”, comenzó Poroto Lux en su cuenta oficial en la red social Instagram.

En esa línea, continuó: “A los 15 años llegué desde Carcaraña (Cremería) y River me alojó en su pensión, me otorgó instrucción escolar y me formó futbolística y personalmente. Partí en busca de nuevos desafíos cuando tenía 25 años y luego de 10 años en el fútbol europeo, nuestro DT me convocó para este soñado último ciclo que llevaré en mi memoria y mi corazón por el resto de mi vida”, añadió Lux.

“Si bien mi vida seguirá afectivamente vinculada al que fue siempre mi segundo hogar, quiero en este momento agradecer y despedirme de todos mis compañeros, con quienes disfruté mucho el día a día. También a todo el cuerpo técnico, los directivos, a cada uno de los empleados de todos los sectores del club y de la innumerable cantidad de personas que desde distintos roles acompañaron y que resultaría imposible enumerar”.

Formado en nuestras Divisiones Inferiores y luego de dos etapas en River, Germán Lux anunció hoy el final de su ciclo en el Club.



¡Éxitos para lo que viene, Poroto! 👏 pic.twitter.com/vDH2DyVEka — River Plate (@RiverPlate) December 21, 2021

Por último, Lux cerró: “A todos ellos y especialmente a todos los socios e hinchas que conforman nuestra gran familia riverplatense, les mando un fuerte abrazo con mi afecto de siempre. ¡Gracias!”.