Planeta Millonario: Gallardo recuperó a los lesionados Casco y Peña de cara al encuentro entre River y Central Córdoba

River le ganó por 1-0 a Arsenal de Sarandí en el Monumental por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2021 y se acomodó entre los puestos de arriba. Se ubica segundo con 24 puntos a dos de Talleres de Córdoba (26), único líder. Además, Marcelo Gallardo recibió buenas noticias con respecto a Milton Casco y Felipe Peña Biafore.

El experimentado defensor y el juvenil recibieron el alta médica luego de que sufrieran una lesión muscular de grado uno en el isquiotibial de la pierna izquierda -ambos tuvieron la misma lesión- y están a disposición del Muñeco para el próximo compromiso del Millonario, que será el domingo desde las 20.15 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la decimo tercera jornada.

Casco tiene muchas posibilidades de recuperar la titularidad en lugar de Santiago Simón, mientras que Peña Biafore podría integrar la lista de convocados aunque como una alternativa en la defensa para el banco de suplentes.

⚽️ Ejercicios técnico-tácticos y de definición.

⏸️ Diferenciados: Maidana y Martínez.

📆 Próximo entrenamiento: mañana a las 10, en River Camp.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/TmXk5QjEEa — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2021

Entradas para el River vs. Boca: quiénes podrían ir al Superclásico y cómo se repartirían

Con la confirmación del regreso del público a las canchas del fútbol argentino a partir del 1° de octubre, es un hecho que el Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo 3, contará con espectadores. Por eso, el Millonario ya puso manos a la obra con respecto al tema y decidió a quiénes les dará la prioridad para asistir al Monumental, aunque aún tiene algunas situaciones por resolver.

🔛 Miércoles en River Camp 💪 pic.twitter.com/t7sssBOltR — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2021

Serán los abonados quienes que tendrán el privilegio de presenciar el Superclásico, todavía no está definido cuáles de ellos podrán ir y cuáles no. Es que, con el 50 por ciento del aforo habilitado, los lugares disponibles no alcanzarán para que todos puedan presente en el partido más importante del fútbol argentino. River tiene 47.000 abonados, de los cuales solo podrían al estadio al ver el encuentro ante el Xeneize 35.000, ya que ese número representaría la mitad de la capacidad (aproximadamente 70.000 espectadores) del estadio Monumental.