Planeta Millonario: el récord mundial de River que el Bayern Munich no pudo alcanzar

Las buenas noticias no paran de llegar a la puerta del Monumental. Es que esta tarde, el Bayern Múnich, quien amenazaba a River con alcanzar su récord mundial de ser el equipo que más goles convirtió en partidos consecutivos, no anotó y perdió una chance inigualable de seguir acercándose a la marca que está vigente hace más de 80 años. De esta manera, el Millonario conserva el impresionante registro de 96 encuentros anotando y ya no corre riesgos de perderlo en el corto plazo.

El conjunto alemán, que llevaba 84 partidos en fila llenando la red (comenzó la cuenta el 16 de febrero de 2020 ante el Colonia), fue vapuleado por 5-0 a manos del Borussia Mönchengladbach, quedó eliminado de la Copa de Alemania en 16avos. de final y además se despidió de la pelea por arrebatarle la racha que ostenta La Banda. La última vez que el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no había marcado fue el 9 de febrero del 2020 frente al Leipzig.

Bayern Múnich finalizó su racha goleadora: 85 partidos en fila convirtiendo. Se transforma en el segundo mejor registro de la historia. Así quedó el Top 5:

🇦🇷River 96 (1936-39)

🇩🇪Bayern Múnich 85 (2020-21)

🇧🇷Sao Paulo 82 (1930-33)

🇪🇸Real Madrid 73 (2016-17)

🇧🇷Santos 73 (1961-63) pic.twitter.com/MWdTSND5ae — VarskySports (@VarskySports) October 27, 2021

El detalle del récord de goles consecutivos que mantiene River

Según una investigación que Oscar Barnade publicó en Clarín, River anotó tantos en 96 partidos en fila entre el 13 de septiembre de 1936 y el 4 de junio de 1939. En total fueron 316 los goles que anotó aquel equipo, que fue precursor de La Máquina, en ese lapso de dos años y poco más de ocho meses en el que consiguió 72 triunfos, 13 empates, 11 derrotas y seis títulos. La racha goleadora se cortó ante Boca, con una derrota por 2-0 en el Monumental.

