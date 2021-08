Planeta Millonario: el mendocino Angileri, De La Cruz y Álvarez en la lupa del fútbol europeo

La dura eliminación de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores -que se sumó a la sufrida ante Boca en Copa Argentina- cambió el mapa del Millonario en lo que queda de 2021, donde el único objetivo será saldar la deuda de la Era Gallardo en el torneo local y poder quedarse con la Liga Profesional.

Sin el gran objetivo que es la Libertadores, y con el mercado de pases europeo abierto hasta fin de agosto, en River saben que en los próximos días podrían llegar ofertas por algunos de sus jugadores más destacados y, que así como sucedió con Gonzalo Montiel, otro integrante del plantel sea transferido.

Fabrizio Angileri, Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez son, probablemente, lo jugadores de este River que cuentan con más chances de emigrar en el corto plazo, aunque para la tranquilidad de Gallardo y del hincha, en el Millonario no existe la urgencia de vender que sí hubo hace no mucho tiempo, y luego de asegurarse un importante dinero por Montiel, le abrirán las puertas a alguno de los mencionados solamente en caso de que la oferta esté a la altura de lo esperado.

Lo tentador del aspecto deportivo y la brutal diferencia económica son motivos para que jugadores -y especialmente, sus representantes- busquen posibilidades en Europa, pero en River la postura es firme: o se vende “bien” o hasta diciembre no se vende a nadie. Además, hay que tener en cuenta que el Millonario no es dueño del total del pase de Angileri (tiene el 80%) ni de De La Cruz (apenas el 30%), por lo que el dinero que pongan hipotéticamente por ellos, no será todo para las arcas del club.