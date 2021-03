Planeta Millonario: Angileri fue desafectado por el fallecimiento de su papá y Gallardo deberá rearmar la defensa

Mientras River se prepara para tener su último entrenamiento esta tarde antes de partir hacia Mendoza, una tristre noticia sacudió al plantel y obligará a que Marcelo Gallardo cambie sus planes para enfrentar a Godoy Cruz: el lateral Fabrizio Angileri será desafectado luego de enterarse del fallecimiento de su padre.

El lateral izquierdo iba a ser titular en la visita del Millonario al Tomba, pero ahora directamente no viajará, lo que obligará a que el Muñeco deba improvisar en ese sector de la cancha ya que no tiene a otro lateral a disposición. En concreto, Milton Casco está suspendido tras ser expulsado ante Boca, mientras que Gonzalo Montiel no fue citado para el encuentro y nada parece indicar que será llamado de emergencia.

De esta manera, la principal alternativa que tiene el entrenador del conjunto de Núñez es la de incluir a David Martínez como segundo marcador central y de correr a Paulo Díaz al lateral izquierdo . Si bien no es su posición natural, lo cierto es que podría cumplir con ese rol ante la emergencia.

Por lo pronto, el Millonario entrenará hoy por la tarde antes de partir hacia Mendoza, por lo que posiblemente el Muñeco dé algún indicio del equipo que parará mañana ante Godoy Cruz.