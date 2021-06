Gorosito: “Quiero que Argentina salga campeón, mucho más por Messi que es lo mejor que vi”

El exvolante Néstor Gorosito, campeón de la Copa América 1993 con el seleccionado argentino, deseó que el equipo de Lionel Scaloni se consagre campeón, pero “mucho más” por el crack rosarino Lionel Messi, a quien admira.

“Espero que juegue bien, que vaya formando el equipo para el Mundial, que se desarrolle el equipo, y que salga campeón, pero mucho más por Messi que por todos los demás”, expresó Gorosito en diálogo con Télam.

Gorosito aseguró que Messi es “lo máximo” que observó como futbolista y le restó importancia a quienes lo apuntan por no haber obtenido grandes títulos con la Argentina.

“No cambia en nada que no haya salido campeón porque mejor de lo que juega, salga campeón o no, no va a jugar. Es lo máximo que vi y siento tanta admiración que por lo menos en mí no tiene que demostrar nada, pero sí para los demás”, indicó Pipo.

Uno de los ídolos de San Lorenzo afirmó que la Argentina “es el único lugar del mundo que lo cuestiona a veces” y desde su punto de vista, el crack rosarino es “incuestionable”.

“Mirá que hubo gente que jugó al fútbol, pero es el mejor de la historia; todo lo que ha logrado es prácticamente imposible. Su comportamiento físico, su forma de ser, ser “familiero” y su profesionalismo hizo que se mantenga durante tanto tiempo en este nivel”, apuntó el exDT de San Lorenzo y River.

Gorosito ofreció una buena opinión sobre el desempeño de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino: “Me gustó lo que hizo. Lo más importante como seleccionador es elegir bien y darle identidad, tienen poco tiempo de trabajo, pero el jugador de selección no necesita tantas explicaciones”.

Y agregó: “Es un salto de calidad importante entre el bueno y muy bueno y el de selección. El de selección tiene claro todo y resuelve en base a su capacidad muchas veces. Y más en Argentina y Brasil, es muy difícil que les ganen, pero si están bien, deberían ganar el 80 y 90% de los partidos”.

Aquel seleccionado campeón en 1993

Pipo Gorosito integró el plantel campeón de Copa América 1993, realizada en Ecuador, con Alfio Basile como entrenador. Hasta el momento, resultó el último gran título para la Argentina.

“Es un recuerdo muy lindo. Teníamos un equipo muy parejo, donde cualquiera que entraba podía rendir muy bien. No tuvo la brillantez del equipo del ’91, pero sí solidez; estábamos seguros de que ganábamos”, señaló Gorosito.

“Me agarró en un buen momento futbolístico. Veníamos de sufrir que no estaba Diego (Maradona) y a veces me tocaba a mí o a Leo Rodríguez. Fue una alegría enorme haber jugado los últimos cinco partidos de la Copa América y salir campeón”, afirmó el exentrenador de Tigre.

Gorosito reconoció que la final ante México, con el triunfo 2-1, fue “el partido más difícil” de ese torneo y destacó al seleccionado colombiano: “Eran muy buenos; después nos quitó el invicto en la cancha de River; tenía un equipazo”.

Pipo también valoró la conducción de Basile en ese plantel: “Coco fue muy simple, como en su vida, muy claro, y ponía al que mejor estaba. Sabíamos que el que estaba bien, tenía la posibilidad de jugar. Era una competencia muy sana entre nosotros. Algunos arrancamos en el banco y terminamos jugando los últimos partidos, la competencia en los entrenamientos hacía que todos nos esforcemos al máximo”.