Pipo Gorosito, de dirigir en el ascenso a ser candidato en la Selección de Ecuador

El argentino Néstor Gorosito, actual entrenador de Tigre en el torneo de la Primera Nacional, es uno de los candidatos a suceder al hispano-neerlandés Jordie Cruyff como técnico del seleccionado ecuatoriano de fútbol, primer rival de Argentina en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar 2022, señaló hoy la prensa de Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya tiene en la mira a cuatro entrenadores para reemplazar a Cruyff, que no continuará al mando del seleccionado, y uno de ellos es Gorosito, quien hace poco renovó contrato con Tigre luego de haber rechazado la posibilidad de dirigir a San Lorenzo.

Gorosito estudia la chance de continuar su carrera fuera del país.

Los dirigentes de la FEF iniciaron la búsqueda para el reemplazante de Cruyff, que no alcanzó a debutar por la pandemia de coronavirus, y toman en cuenta a extranjeros y un DT local.

Los uruguayos Pablo Repetto, que dirige a Liga de Quito, Guillermo Almada, en Santos de México, y Gorosito están en el “radar” de la dirigencia, mientras que también es candidato el ecuatoriano Paúl Vélez, hoy en el Macará, indicó el diario El Comercio.

Cruyff no desea regresar a Ecuador y está en España. La cláusula de salida de el hijo del ex crack de Ajax y el seleccionado neerlandés es de 900.000 dólares pero la FEF no recibiría esa cifra, debido a que deberán descontarse los meses de sueldo que se le adeudan al técnico.

En el contrato de Cruyff con la FEF se establecía que este podría salir, sin pagar una indemnización, siempre y cuando sea contratado como director deportivo del Barcelona, hecho que hasta el momento no se ha concretado.