“Pipi” Moscetta cerró un gran fin de semana en el regreso del Turismo Pista

Sin dudas que Nazareno Moscetta fue la figura de la legión mendocina que participó este fin de semana en la tercera y cuarta fecha del campeonato de Turismo Pista, que retomó la actividad después de siete meses y que tuvo como escenario el circuito del Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Allí los mendocinos fueron protagonistas en el circuito 8 del mítico autódromo porteño, donde Pipi Moscetta hizo podio en la dos jornadas.

Cinco fueron los pilotos de la provincia que participaron en Clase 1, 2 y 3; Danilo Gil, Tomy Martín y Tomy Vitar y Pablo Malizia.

La final de la cuarta fecha otra vez tuvo a Daniel Crevatín y al mendocina Moscetta como los animadores de la divisional 1, con Pipi que había largado desde la cuarta posición, pero tras una fallida largada del poleman Esteban Casais, el mendocino se ubicó entre los líderes y rápidamente empezó la pulseada con el piloto de Sierra Chica por la victoria. Moscetta en algunos giros estuvo al frente de la competencia, pero Crevatín en los últimos giros, tomó el liderazgo y no lo largó hasta ver la cuadriculada. Igualmente nuestro crédito se lució y festejo a lo grande en el circuito de Los Hermanos. “Fue un carrera muy peleada, largué cuarto y ahí nomás pasé a ser segundo y peleamos toda la carrera con el ganador (Crevatín), la verdad ha sido un fin de semana excelente. Esperábamos andar bien, pero no nos imaginábamos que podía irnos tan bien como nos fue”, comentó Pipi. Y agregó: “Este trabajo es para mi mamá, y quiero agradecer a mi viejo a Baroni, Octavio y Pochi quienes me han atendido el auto. Me divertí mucho arriba del auto”.

En la misma categoría, Danilo Gil, terminó en el puesto 13, luego de un mal comienzo en la final de la tercera fecha e incluso estuvo octavo en la competencia. “Sí, nos terminó yendo bien, llegué a estar octavo, pero se me rompió la palanca de cambio en la vuelta 4 y de allí nos fuimos para atrás” dijo el piloto de Guaymallén.

En tanto en Clase 2, Martín terminó en el 12º lugar, tras una largada complicada. “Estamos conformes, pero fue una pena porque podría haber terminado octavos al menos. El balance del fin de semana ha sido bueno”, consideró tras la final ganada por Maxi Andreis. Mientras que Vitar fue último debido a que se rompió la dirección de su Chevrolet.

Por su lado, el sanrafaelino Pablo Malizia, quedó 18 en la final de Clase 3 carrera que ganó Renzo Cerretti (Ford).