Como Becky Hammon a los Spurs de la NBA, Laura Cors inscribe su nombre en un hecho inédito e histórico por ser la primera mujer en ocupar el cargo de entrenadora de Bahía Basket, que milita en la Liga Nacional, la categoría más alta de argentina.

“Es una pena que sea noticia; no debería importar. Pero lo entiendo y estoy muy feliz de que así sea. Por un lado, una dice ‘Estamos en 2020, ya deberíamos haber superado esta etapa’, pero si no se había hecho hasta acá, es genial que se haga ahora”, analizó la técnica en diálogo con Clarín.

Laura Cors, primera entrenadora en lo más alto del básquet argentino.

“No sé qué es ser pionera en esto, tal vez más adelante lo sepa. Hoy no sé qué clase de impacto puede llegar a tener. Sí sé que siempre alguien tiene que iniciar las cosas, debe haber una primera vez, y era necesario que hubiera una primera vez en esto. Pepe (Sánchez) lo dice y comparto: tiene que haber más mujeres en posiciones de liderazgo en el país”, agregó Cors.

Con respecto al presidente del club e integrante de la Generación Dorada, Laura enfatizó: "Tiene que haber más gente como él que se anime a poner mujeres. Pero no por el género, para cumplir con un cupo, sino porque se trate de gente capaz, especialistas. Hay que buscarlas, no se puede decir que no hay. Tenemos otras miradas, ni mejores ni peores. Es cuestión de animarse a escucharnos”.

Laura da indicaciones en la Liga Nacional masculino.

Laura contó que el presidente la quiso poner al frente del equipo femenino del clun pero la pandemia frenó la idea. Sin embargo, “me volvió a llamar en mayo, me manifestó su intención de que me sumara y hará cosa de un mes la gente que trabaja con él en Weber Bahía Basket me acercó el proyecto”, explicó.

Y agregó, ante la sorpresa de que manejaría un elenco masculino: “No me lo esperaba para nada. Me resultó muy llamativo pero... ¿por qué no? ¿Por qué no romper algunos estigmas y hacer algo que no está hecho? Es un lindo desafío. No me fue fácil tomar la decisión después de 24 años en Lanús. Lo pensé mucho”.

Laura no esperaba que el cambio fuera tan radical: “Siempre creí que arrancaría más abajo, tal vez escalonar el recorrido, que fuese paulatino. Nunca pensé que entraría directo en el nivel más alto del país”.

Laura Cors, pionera.

Y con gran ilusión, expresó: “Ojalá en dos o tres temporadas de la Liga haya tres, cuatro, cinco mujeres y las notas se hagan no por tratarse de una mujer trabajando en un mundo en el que no había lugar para ellas, sino que sea la clásica entrevista en la que se hable de cómo está el equipo y cuáles son los objetivos".

Laura habló por último sobe los desafíos: “Todo el tiempo hablamos de cómo manejarnos en tal o cual situación y también lo iremos aprendiendo a medida que pasen los partidos. Puede ser que nos vayan a mirar más, o incluso a mí, pero no me asusta ni me inquieta para nada. Estoy tranquila. No pudimos trabajar demasiado por el contexto en el que estamos, pero creo que hay que buscar otras cosas y evaluar desde otro lado, por más que a todos nos guste ganar”, concluyó.