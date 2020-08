Pilotos del TC2000 volvieron a pista en Río Cuarto

El automovilismo está siendo habilitado en distintos puntos del país y Río Cuarto fue uno de los escenarios donde ayer se puso en marcha nuevamente la actividad. Ante esto, dos pilotos del TC2000 salieron a pista, ya que completaron una jornada de pruebas arriba de sendos karting.

“Sin dudas que al no haber estado en actividad se notó bastante. Creo que lo que más me costó en la prueba fue entrar en ritmo, no tanto encontrar el tiempo de vuelta sino mantenerme constante en las vueltas con diferencia de no más de una décima. Creo que eso fue lo que más costó, pero pude lograrlo al final de la prueba”, manifestó Facundo Marques en primera instancia.

Y añadió: “Desde ya muy contento, muy alegre por la oportunidad que se nos está dando a los pilotos de poder probar, no solo a nosotros sino también a los equipos”.

Además, el cordobés destacó el trabajo realizado por los directivos del trazado. “La comisión del autódromo de Río Cuarto hizo un gran trabajo también y se tomaron todos los cuidados de higiene, de seguridad, se cumplieron todos los protocolos y eso nos da un poco de seguridad en esta pandemia. Es el primer paso para seguir adelante con esta reanudación del automovilismo”, señaló.

En tanto, el piloto del Ambrogio Racing comentó sus sensaciones de lo que será el regreso del automovilismo. “La espera de la vuelta de la actividad se vive con mucha ansiedad, pero siempre manteniendo la calma de que hay que seguir entrenando como se debe y preparándose. Hay que estar preparado tanto en lo físico como en lo mental porque este regreso creo que va a ser complicado en el comienzo para todos y vamos a ir adaptándonos”, indicó.

Por su parte, Eugenio Provens se mostró contento ante la posibilidad de volver a girar tras la larga inactividad. “Contento de volver a sentir la adrenalina de volver a girar en un auto de carrera, lo esperé con muchas ansias después de todo este tiempo sin actividad. Estoy agradecido con toda la comisión del autódromo de Río Cuarto que con todas las medidas de seguridad y sanitarias nos permitieron girar toda la tarde. Ahora esperando con ansias para que arranque el calendario del TC2000”, expresó.

En el final, Provens dejó claro que tiene intenciones de volver a probar en los próximos días, para intensificar su entrenamiento.