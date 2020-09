Picante respuesta de Enrique Hrabina a Ruggeri: “Qué pregunte en la Conmebol porque Boca no gana la Copa desde hace mucho tiempo”

Oscar Ruggeri, exjugador de San Lorenzo, Boca y River, entre otros lanzó una frase picante sobre La Bombonera y los exfutbolistas salieron a responder, uno de ellos fue Enrique Hrabina, exdefensor del Xeneize.

“Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve... Que hace de todo. La cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana. ¿Qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?”, había dicho el Cabezón en Fox Sports y Quique, con contundencia respondió:

“Que Ruggeri le pregunte a la Conmebol, ya que él debe saber bien por que hace tiempo no ganamos. Igual en Boca no somos de llorar, somos de salir a pelear y ganarla en la cancha”, dijo en su diálogo con Pasión azul y oro haciendo referencia al episodio del gas pimienta, donde las autoridades descalificaron a Boca y River pasó a la siguiente ronda.

Luego de su respuesta picante, Hrabina, lateral recordado por su garra y por haber trabado varias veces con la cabeza, opinó sobre la situación actual: “Si siendo jugador del club a mí me decían que estoy listo para jugar, olvídate juego hasta con barbijo. Yo he jugado enfermo y hasta desgarrado en Boca. Ahora depende del cuerpo técnico decidir si el jugador está listo para jugar”.

El Vikingo fue el primer jugador al que le cantaron “huevo, huevo, huevo” en la Bombonera y así como era picante dentro de la cancha, lo es afuera.