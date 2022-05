Peter Shilton habló de la subasta de la camiseta de Maradona: “No lo usaría ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”

El ex arquero del seleccionado inglés en 1986, Peter Shilton, víctima de la “Mano de Dios”, en los cuartos de final del Mundial de México se refirió de la camiseta del Diez subastada por 9 millones de dólares, cifra récord histórico en venta de indumentarias deportivas.

“No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, expresó en The Sun.

El guardametas británico confesó que no se dio cuenta que su compañero Steve Hodgey, intercambió la camiseta con el argentino, autor de los dos goles del triunfo argentino y posteriormente, campeón del Mundo.

“Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”, sostuvo.

Y mientras que confesó estar alegre por la fortuna que obtuvo Hodgey, también lo hizo porque ningún argentino ganó la subasta: “Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo”.

Y luego agregó: “Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho”.