Pernía: “Me voy conforme a casa, entregué todo”

Leonel Pernía era uno de los grandes candidatos al título del Súper TC2000, pero el campeonato quedó en manos de Agustín Canapino. El “Tanito” llegó segundo en la final pero no le alcanzó. El de Renault contó que dejó todo en la pista.

“Entregué todo. Al principio casi lo supero a Canapino y ahí se metió Llaver que venía atrás, me bajó un poco a lo sucio y perdí bastante. En la primera condición de pista no éramos rápidos, pero tuvimos paciencia y cuando se largó a llover arriesgando un poco fuimos para adelante y no alcanzó. Pero de esto se trata el deporte, de dejar todo”, le relató Pernía a Carburando.

Y continuó: “Estoy orgulloso de todo el Renault Castrol Team, de todo este grupo liderado por Marcelo Ambrogio que me entregó tanto a lo largo de mi carrera deportiva y lo siguen haciendo, así que a luchar con todo lo que tenemos. Me voy conforme a casa, entregué todo, más no me puedo pedir y felicito a Canapino que hizo un gran año”.