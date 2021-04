Pernía: “La rivalidad que hay entre las automotrices es muy fuerte”

Leonel Pernía encarará el próximo fin de semana la cuarta fecha de la temporada 2021 del Súper TC2000 con la premisa de continuar en lucha franca por el campeonato. El piloto de Renault habló con Carburando y se refirió a sus ganas de lograr su segundo título en la categoría.

“Después del campeonato logrado en 2019, las ganas de volver a ganarlo son muchas porque las sensaciones son únicas. La motivación está intacta y estoy corriendo muy suelto y con confianza porque tengo un gran equipo atrás que me está dando un auto muy bueno y eso me da seguridad”, expresó Pernía en primera instancia.

Además, remarcó el calibre de los pilotos y los equipos que integran la categoría más tecnológica de Sudamérica. “La vuelta de clasificación en el Cabalén es algo que voy a extrañar mucho cuando no corra más. Con la goma nueva, son esos giros que tenes un grip increíble y que te exige como piloto al máximo, es muy lindo. Después el nivel de pilotos que hay. Sin dudas, los mejores del país están en el Súper TC2000, la rivalidad que hay entre las automotrices es muy fuerte y se siente. Este es un combo, que particularmente, me hizo disfrutar en estos más de diez años que hace que estoy en la categoría”, afirmó.

Por último, Pernía dio detalles de su adaptación al Push to Pass. “En la primera carrera con Rossi largando atrás y con experiencia con el Push to Pass, me la vi fea. Pero pude interpretar bien lo que iba a hacer Matías y me salió bárbaro. En la segunda fecha me sirvió para ir para adelante, pero en la tercera no lo hice tan bien, porque me sobraron disparos, los cuales podría haberlos utilizados para llegar al podio”, cerró.