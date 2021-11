Pernía: “Entregué todo para ser campeón”

Leonel Pernía terminó subcampeón del Súper TC2000 tras una definición apasionante con Agustín Canapino en el Gálvez de Buenos Aires.

“Entregué todo. Al principio casi lo supero a Canapino y ahí se metió Llaver que venía atrás, me bajó un poco a lo sucio y perdí bastante. En la primera condición de pista no éramos rápidos, pero tuvimos paciencia y cuando se largó a llover arriesgando un poco fuimos para adelante y no alcanzó. Pero de esto se trata el deporte, de dejar todo”, le contó Pernía a Carburando.

Y agregó: “Estoy orgulloso de todo el Renault Castrol Team, de todo este grupo liderado por Marcelo Agrelo que me entregó tanto a lo largo de mi carrera deportiva y lo siguen haciendo, así que a luchar con todo lo que tenemos. Me voy conforme a casa, entregué todo, más no me puedo pedir y felicito a Canapino que hizo un gran año”.