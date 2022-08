Pergolini disparó contra la dirigencia de Boca y le cambió el nombre al club: “Se debería llamar los amigos de Román”

No paso mucho tiempo desde la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de Boca Juniors y, desde entonces, no pierde oportunidad en ponerse en el rol de hincha para opinar del rendimiento del equipo, del consejo de fútbol y de Juan Román Riquelme.

Esta vez el conductor de “Maldición va a ser un día hermoso”, transmitido por la multiplataforma Vorterix, se despachó a su gusto con lo hecho el domingo, cuando Boca fue goleado 3-0 ante Patronato en Paraná, Entre Ríos. “¿Viste jugar a Zambrano y Roncaglia? ¿Y Advíncula?”, le preguntaron al conductor, que inmediatamente se tapó la cara. “¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir, Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca”, comenzó.

“¿Es azul y amarillo pero ahora se debería llamar los amigos de Román?”, agregó con el tono irónico que lo caracteriza. Esta no fue la única referencia que el presentador hizo acerca del último partido, ya que utilizó sus redes ni bien terminó el fatídico encuentro al postear una historia de Instagram con la frase “que Jebús nos ayude”, parafraseando a Homero Simpson.

Pergolini picante en Instagram

Pergolini y sus constantes chicanas a Riquelme y al consejo

Hace algunas semanas, Mario Pergolini se presentó a otro de los programas de Vorterix, llamado “Paren la Mano” donde no pudo dejar de expresar su opinión sobre los últimos acontecimientos del club: “El desgaste institucional en general de Boca es preocupante, no entiendo ni siquiera por qué presentaron a Hugo Ibarra, no sé qué necesidad tenían de presentarlo, ahí está, quedan 18 partidos todavía. Va a ser muy difícil así”, comenzó.

“Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada”, criticó el conductor.