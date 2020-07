Pergolini contó los detalles de la renovación del contrato de Carlitos Tevez

Mario Pergolini, vicepresidente 1º de Boca, explicó cómo son los diálogos de la dirigencia con Carlos Tevez, que a partir de este miércoles 1º de julio es jugador libre pero sigue adelante en las negociaciones para extender el vínculo con el club de sus amores.

“‘Hola, ¿Qué tal?‘. ‘Me gustaría tanta plata’. ‘Bueno, bancame que lo digo’. ‘Che, ta, ta, ta. Se enoja uno. No pongas tuits’. ‘Ok, bueno, ofrecé tanto’. ‘Vuelve: quiero seis meses’. ‘Bueno, fíjate si puede ser un año’”, ejemplificó el conductor radial en su programa en Vorterix.

“Seguimos charlando y normal. ‘Bueno, me gustaría más’, ‘bueno, eso lo firmamos ahora’, ‘pensá que quizás no empieza la Libertadores y es más adelante’. ‘No sabemos cuando va a arrancar, ¿por qué no ponemos algo que diga ‘en el caso de que empiece…?’ Es toda la charla que hay”, agregó.

“Les cuento de mi lado que ni siquiera soy protagonista, estoy muy de costado: cero problemas. Más picante, menos picante que ‘eh, mirá cuanto querés’, ‘bueno me lo merezco’. No más que eso. Pero una charla normal de todos los días”, extendió.

Por último, el vice xeneize concluyó: “Juro que no es más que eso. No es que no se hablan. Hablé con Román (Riquelme) el otro día, hablé con el presidente (Jorge Amor Ameal)... Una cosa es lo que dice la prensa y otra lo que charlamos entre nosotros”.