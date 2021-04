Pep Guardiola se rindió a los pies de Marcelo Bielsa: “Es la persona más honesta y siempre estará en mi corazón”

Pep Guardiola y Marcelo Bielsa se elogiaron mutuamente en la previa del partido de Premier League entre el Manchester City y Leeds United. El entrenador catalán respondió a las bellas palabras vertidas por el rosarino y dijo que es una de las personas más honestas que conoció.

“Estoy abrumado y me siento raro porque es un enorme competidor. Intentaré no demostrar debilidad después de estas palabras porque él (por Bielsa) puede hacer lo que quiera. Es la persona más honesta y estoy seguro de lo que dice es lo que piensa y no dice cosas para causar repercusión en la prensa. Todos saben del respeto y admiración que le tengo porque me ayudó en mis comienzos y siempre estará en mi corazón”, expresó Guardiola en conferencia de prensa.

Bielsa había dicho que se daba “por vencido” al tratar de realizar el juego que imprime Guardiola a sus equipos, destacando la capacidad del español. “ Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego ya es una forma de enamorarse del fútbol, es un hombre mágico” , había declarado el Loco 24 horas antes.