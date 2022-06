José María “Pechito” López estuvo presente en una conferencia virtual con Carburando en la previa de las 24 Horas de Le Mans, que se disputarán el próximo fin de semana.

“En 2022 me sentí cómodo”

Acerca de sus actuaciones en lo que va de la temporada, con los extremos entre Sebring y Spa- Francorchamps, indicó: “Tuve un año muy bueno, y en 2022 me sentí muy cómodo. El accidente en Sebring dañó la confianza, pero recuperé esa sensación en Spa y ahora con los ensayos en Le Mans. Ojalá pueda seguir trasladando estas sensaciones para esta semana, que es lo que importa”.

Además, sobre las vivencias arriba de su Toyota, destacó: “El cuello sufre menos porque tenemos menos carga. Se sufre, obviamente, porque hay cargas importantes. Este año no cambió mucho el auto, pero al tener un peso mayor y es más difícil para manejarlo, me cayó mejor inicialmente. Me permite hacer las cosas mucho mejor”.

“Pechito” López con Carburando antes de las 24 Horas de Le Mans

“No cargo con la mochila de otros años”

Hablando de las expectativas para esta edición de las 24 Horas de Le Mans, “Pechito” destacó que no tiene presión ya que pudo lograr su ansiada victoria el año pasado. “En lo personal me siento más tranquilo No cargamos con esa mochila de los años anteriores, que veníamos de perderla siendo merecedores y teniendo buenos rendimientos. Me sentí muy tranquilo en el primer contacto este fin de semana. La carrera es muy larga. Hay que lidiar con todos los problemas. No siento presión extra, sólo pensar en hacer una carrera limpia y sin errores”.

