Paulo Londra, le pone su voz al nuevo tema oficial del Mundial Qatar 2022

El cantante cordobés, Paulo Londra, está de regreso y confirmó que está pasando un gran momento artístico, una muestra más de ello, es que, presentó para toda Latinoamérica un remix, del hit “Everybody wants to rule the world” del grupo inglés Tears for Fears, que se incluyó en la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022.

Además, cuenta con la participación del rapero estadounidense Lil Baby. Budweiser, la marca de cerveza oficial del Mundial de Fútbol, y sponsor de Leo Messi, colaboró con el cantante, ya que representa la energía y el mensaje que intentan transmitir.

El lanzamiento musical busca inspirar a los fanáticos a luchar por sus sueños, ignorar a los detractores y dar el máximo de sí mismos para perseguir sus objetivos, sin importar el túnel que tengan que atravesar para perseguirlos.

“El balón al diez para que se arme otro lío”, es una de las frases icónicas del tema, ya que referencia a los dos astros del fútbol argentino; Diego Maradona y Lionel Messi. La canción ya se encuentra disponible en Spotify.

Este tema, es un clásico de los 80′, que sería la cortina y sonaría en todos los partidos, donde se escuchará la voz del artista nacido en la Docta y que reapareció, después de tres años, tras una serie de conflictos personales y con sus managers.

Hace algunos meses, Paulo Londra, lanzó junto al cantante colombiano Feid el single “A veces”, “Party en el barrio” junto a Duki, “Noche de novela” en tándem con el cantante británico Ed Sheeran y el single en solitario “Julieta”.